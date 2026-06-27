Espanha vence (1-0), passa em primeiro do grupo e elimina Uruguai da Copa

A Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta sexta-feira (26), em Guadalajara, no México, e avançou à fase de 16-avos de final da Copa do Mundo como líder do Grupo H, enquanto os sul-americanos se despedem da competição.

Aos 42 minutos, Álex Baena bateu fraco e contou com a colaboração do goleiro uruguaio Fernando Muslera para marcar o gol da vitória da 'Roja'.

Com o resultado, a seleção espanhola soma sete pontos na liderança da chave e terá como próximo adversário o segundo colocado do Grupo J, que será definido no sábado. O Uruguai termina com apenas dois pontos.

A Espanha e Luis de la Fuente chegam a 34 jogos oficiais sem derrota.

Já Marcelo Bielsa teve sua segunda eliminação na fase de grupos de um Mundial, 24 anos depois de cair antes do mata-mata à frente da Argentina na edição de 2002.

Com 40 anos recém-completados, Muslera participou de sua quinta Copa do Mundo, mas se despediu do torneio substituído no intervalo por Sergio Rochet depois de falhar no gol que selou a eliminação da 'Celeste'.

O experiente goleiro não participou da campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, mas foi o titular de Bielsa nesta Copa.

Para deixar a eliminação ainda mais dolorosa, no final do jogo o público no estádio cantou o nome de Cabo Verde, que em jogo simultâneo empatou sem gols com a Arábia Saudita e se classificou para os 16-avos em sua primeira participação em Mundiais.

Escalações:

Uruguai: Fernando Muslera (Sergio Rochet 46') - Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria (Brian Rodríguez 70') - Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz 45'), Rodrigo Bentancur - Agustín Canobbio, Federico Valverde (Federico Viñas 56'), Maximiliano Araujo - Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Espanha: Unai Simón - Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Mikel Merino (Dani Olmo 60'), Rodri, Pedri (Fabián Ruiz 60') - Lamine Yamal (Nico Williams 76'), Álex Baena (Yeremy Pino 66'), Mikel Oyarzábal (Ferran Torres 76'). Técnico: Luis de la Fuente.