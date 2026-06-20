Espanha tem teste decisivo contra a Arábia Saudita no domingo

Após o decepcionante empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, a Espanha tem uma prova de fogo contra a Arábia Saudita às 13h00 de domingo (21), em Atlanta, partida em que Lamine Yamal pode jogar por até uma hora.

A incapacidade de vencer uma seleção estreante, a 63ª no ranking da Fifa, abriu um debate entre os que consideram que a seleção espanhola carece da faísca necessária para vencer nos grandes torneios e os que acreditam que a confiabilidade e a regularidade da equipe estão acima de eventuais picos de desempenho.

A Arábia Saudita, que empatou com o Uruguai (1 a 1) na primeira rodada, deve propor um cenário semelhante ao de Cabo Verde: um time fechado em sua área diante do qual a Espanha terá que encontrar uma forma de infiltração.

"Ter mais garra e ambição na hora de finalizar, dar velocidade à bola para cansar o adversário e jogar com mais intensidade", indicou o zagueiro Pau Cubarsí, de 19 anos, sobre a receita para domingo.

Se a Espanha já transformou Vozinha, o goleiro cabo-verdiano de 40 anos, em celebridade, agora dará de cara com Mohammed Al-Owais, o melhor dos sauditas contra o Uruguai, especialista em enfrentar grandes equipes após ter sido um dos heróis na histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina há quatro anos, no Catar.

- Departamento médico cheio -

Para além das opiniões, que a 'Roja' não está em "perfeito estado", como havia presumido o técnico Luis de la Fuente antes do torneio, é um fato evidente.

Rodri, essencial no meio-campo, acumulou lesões nesta temporada e chegou à Copa do Mundo sem atuar na reta final do Campeonato Inglês pelo Manchester City.

Peça-chave na Eurocopa de 2024, Mikel Merino não jogou na segunda metade da temporada pelo Arsenal. Ele disputou 25 minutos na estreia contra Cabo Verde, mesmo tempo que Lamine Yamal, e perdeu dois treinos nesta semana por "gestão de carga".

Yamal poderia jogar por "uma hora" contra a Arábia Saudita, disse De la Fuente, em seu retorno progressivo após a lesão muscular, situação semelhante à de Nico Williams.

A piora muscular de Víctor Muñoz deixa Yéremy Pino, que não atuou na estreia, como único ponta em condições de jogo.

Com este elenco, a Espanha conta com o trunfo do novo formato desta edição da Copa do Mundo: 48 seleções e uma fase de 16-avos de final à qual se classificam os oito melhores terceiros colocados dos 12 grupos.

Mas, com um duelo na terceira rodada contra o Uruguai em Guadalajara, outro tropeço colocaria a campeã da Europa contra a parede.

- De la Fuente pede calma -

Diante das críticas, sobretudo por seu esquema tático e pelo tempo que demorou para fazer as primeiras mudanças contra Cabo Verde (aos 26 minutos do segundo tempo), De la Fuente se agarra à calma e ostenta os números: "Fizemos 32 partidas invictos, a equipe tem uma confiabilidade extraordinária".

"Faltou precisão, ritmo, intensidade nos passes, frescor... No futebol, nem tudo é explicável", reconheceu o treinador sobre os aspectos a serem melhorados.

Sobre sua equipe inicial, a grande dúvida é se ele usará Yamal desde o início ou como opção para mudar o jogo e se Dani Olmo, que mostrou bom desempenho na área nos 15 minutos que teve contra Cabo Verde, tem sua vaga garantida no time titular.

Yamal falou com a imprensa na sexta-feira, pela primeira vez em Chattanooga, e demonstrou calma, sabendo que a jornada na Copa do Mundo pode se estender a até oito partidas e que precisa encontrar seu melhor ritmo.

"Estou em um processo de adaptação, não é o momento de jogar a partida inteira, mas posso jogar os minutos que o técnico quiser", declarou em uma entrevista à televisão pública espanhola na sexta-feira.