Espanha goleia Islândia (6-1) e se classifica para Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

A Espanha goleou a Islândia por 6 a 1 nesta terça-feira (9) e garantiu assim a classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, onde defenderá o título conquistado há três anos na Austrália e na Nova Zelândia.

Os gols de Vicky López (5' e 50'), Edna Imade (37'), Salma Paralluelo (45'), Claudia Pina (68') e Aitana Bonmatí (84') garantiram para a seleção espanhola a liderança do Grupo A3 das eliminatórias, a única posição da chave que assegura uma vaga direta no Mundial.

A Espanha consolidou a liderança que havia assumido na última sexta-feira ao golear por 4 a 0 a Inglaterra, segunda colocada do grupo, que terá agora de disputar uma repescagem para garantir sua vaga no Brasil.

'La Roja', que dependia apenas de si mesma após a vitória sobre as campeãs europeias na semana passada, precisava igualar ou superar o resultado obtido pela Inglaterra para se classificar para o Mundial.

A Islândia, que teve Linda Boama marcando seu único gol do jogo (58'), também disputará a repescagem após terminar em terceiro lugar no grupo, à frente da Ucrânia.

A França também se classificou nesta terça-feira, ao vencer a Irlanda por 1 a 0 em Grenoble.

A seleção francesa terminou na liderança de seu grupo nas Eliminatórias (A2), à frente dos Países Baixos.