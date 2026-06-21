Espanha goleia Arábia Saudita (4-0) com primeiro gol de Yamal em Copas

A Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), em Atlanta, e conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, após o empate em 0 a 0 com Cabo Verde na estreia.

Lamine Yamal abriu o placar aos dez minutos com seu tão aguardado primeiro gol em Mundiais, antes de Mikel Oyarzabal balançar a rede duas vezes (21' e 23') em três minutos. No segundo tempo, o zagueiro saudita Hassan Tambakti (49') marcou contra o quarto gol espanhol.

Com esse resultado, a 'Roja' assume a liderança do Grupo H com quatro pontos e aguarda o confronto de mais tarde entre Uruguai e Cabo Verde, ambos com um ponto, assim como a Arábia Saudita.

Após disputar as duas primeiras partidas em Atlanta, a Espanha viajará agora para Guadalajara para enfrentar o Uruguai no dia 26 de junho, pela terceira rodada.

Diante de 68.239 espectadores, a seleção espanhola entrou em campo com tudo e matou o jogo abrindo 3 a 0 em pouco mais de 20 minutos.

Depois do intervalo, a equipe continuou sendo superior e chegou ao quarto gol no início do segundo tempo. Nos acréscimos, Ferran Torres aproveitou passe da direita e mandou a bola para as redes em lance inicialmente validado pela arbitragem do brasileiro Raphael Claus, mas posteriormente anulado por impedimento graças à revisão do VAR.

- Escalações:

Espanha: Unai Simón - Pedro Antonio Porro Sauceda, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal (Yéremi Pino 46'), Pedri (Fabián Ruiz 71') - Daniel Olmo (Mikel Merino 62'), Rodrigo Hernández (cap), Alex Baena (Nico Williams 62') - Mikel Oyarzabal (Ferran Torres 46'). Técnico: Luis de la Fuente.

Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Alamri (Alaa Hejji 60'), Moteb Al-Harbi - Ali Alawjami, Nasser Al-Dawsari (Khalid Al Ghannam 90'), Abdullah Alkhaibari (Mohamed Kanno 46'), Salem Al-Dawsari - Firas Al-Buraikan (cap) (Mohammed Waheeb S Abu Alshamat 61'), Musab Fahz Aljuwayr (Abdullah Al-Hamdan 46'). Técnico: Giorgos Donis.