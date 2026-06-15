Espanha e Uruguai estreiam na Copa do Mundo em meio a holofotes para Irã

Espanha e Uruguai entram em campo nesta segunda-feira (15) na Copa do Mundo 2026 como favoritos contra Cabo Verde e Arábia Saudita, mas com a lição bem aprendida após uma série de resultados surpreendentes, em uma rodada que também conta com a estreia do Irã, sob os holofotes do mundo.

No domingo, os Países Baixos empataram em 2 a 2 com o Japão, a Turquia perdeu por 2 a 0 para a Austrália e a Costa do Marfim quebrou (1 a 0) a invencibilidade de 19 partidas do Equador, apontado como uma das possíveis surpresas do torneio, e a Suécia aplicou uma goleada de 5 a 1 na Tunísia.

A tetracampeã Alemanha, por sua vez, marcou um contundente 7 a 1 sobre o estreante Curaçao.

- Primeiros minutos de Yamal -

Cabo Verde tentará dar trabalho em Atlanta (às 13h00) à campeã europeia Espanha, que parte em busca de sua segunda estrela, depois da conquistada em 2010, na África do Sul.

A 'Roja' conta com uma estrela em ascensão no futebol, Lamine Yamal, que aos 18 anos chega à sua primeira Copa do Mundo após superar uma lesão muscular.

"Ele está disponível, mas não para começar a partida, em perfeitas condições para disputar alguns minutos", afirmou no domingo o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente.

O treinador está consciente de que vai precisar de sua joia em plena forma mais adiante, em uma aventura que poderá se estender até oito jogos se a Espanha chegar à final de 19 de julho em Nova Jersey.

- Desfalques, dúvidas e atraso -

Também no Grupo H, assim como a Espanha, o Uruguai inicia sua caminhada nesta segunda-feira em Miami (19h00) contra a Arábia Saudita, com desfalques importantes e dúvidas sobre seu jogo.

Contra a Arábia Saudita, o técnico Marcelo Bielsa terá a dificuldade extra de não poder contar com Giorgian De Arrascaeta, seu meio-campista mais criativo, que perderá pelo menos as duas primeiras partidas por uma lesão muscular.

Também não deve estrear, em princípio, o zagueiro do Barcelona Ronald Araújo, com uma pequena lesão na panturrilha.

A preparação da 'Celeste' também foi marcada pelo atraso de mais de três horas no voo que levou a equipe de Cancún até Miami.

"A questão do voo não gera nenhuma complicação", afirmou Bielsa em coletiva de imprensa.

A rodada desta segunda-feira também oferecerá um duelo em tese mais equilibrado entre a seleção belga e o Egito de Mohamed Salah, favoritos do Grupo G.

Ainda com alguns membros da geração de ouro que ficou em terceiro lugar na Rússia 2018, como o goleiro Thibaut Courtois e o meio-campista Kevin De Bruyne, os 'Diabos Vermelhos' aparecem em segundo plano atrás dos principais favoritos.

Salah chega à Copa do Mundo após se despedir do Liverpool, sua casa durante nove anos, e ainda não se sabe quais serão seus próximos passos.

- Oposição ao regime de Teerã -

Em Los Angeles, também pelo Grupo G, acontecerá a aguardada estreia do Irã, contra a Nova Zelândia, partida em que se espera que membros da oposição ao regime de Teerã ofereçam uma recepção hostil.

"Estou muito feliz por estar aqui em nome do Irã. Estamos aqui para jogar futebol, com respeito aos iranianos do país e do exterior. O futebol está separado da política", declarou em coletiva de imprensa o técnico Amir Ghalenoei.

No entanto, grande parte da diáspora iraniana em Los Angeles, a maior do mundo, considera o 'Team Melli' um instrumento de propaganda da República Islâmica e lançou apelos para manifestações nos arredores do estádio de Los Angeles.

A participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 foi por muito tempo incerta, devido ao conflito desencadeado em fevereiro pelos bombardeios israelense-americanos, e sua trajetória continua amplamente dominada por questões geopolíticas.