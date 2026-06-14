Espanha de Yamal inicia busca pelo título mundial contra estreante Cabo Verde

Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera a seleção espanhola que estreia na Copa do Mundo como uma das favoritas ao título nesta segunda-feira (15), à partir das 13h (horário de Brasília), em Atlanta, contra a estreante Cabo Verde.

A campeã da Europa entra em cena em meio a um paradoxo: está há 30 jogos sem perder - no tempo regulamentar -, mas não vence um mata-mata desde que levantou sua única Copa do Mundo, em 2010.

Desde então, acumula desclassificações: eliminada na fase de grupos no Brasil em 2014, nas oitavas na Rússia em 2018 e no Catar em 2022 nos pênaltis.

Mas a 'Roja' está de volta. Campeã da Europa em 2024, um novo ciclo de ouro se desenha, depois da Espanha do 'tiki-taka' que também foi duas vezes campeã continental (2008 e 2012).

Inspirado em Vicente del Bosque, treinador campeão do mundo com aquele time, o atual técnico, Luis de la Fuente, comanda um grupo liderado pelo talento de Yamal, já recuperado de sua lesão na coxa, mas que, salvo surpresa, entrará em ação de forma gradual em uma competição que pode ser muito longa até a final em 19 de julho.

"Ele transmite frescor e alegria dentro e fora de campo. Tem uma qualidade que lhe permitirá marcar uma época", afirmou nesta semana o diretor esportivo da seleção espanhola, Aitor Karanka.

Outros jogadores que estavam lesionados, Nico Williams e Víctor Muñoz, também participaram dos últimos treinos coletivos em Chattanooga (Tennessee), de modo que De La Fuente conta com todos os seus 26 jogadores.

Além de Yamal, a força da Espanha está em ter consciência de sua pressão e de seus pontas incisivos, somados ao futebol de passes que se tornou a marca registrada da equipe, garantido por um meio-campo que inclui o Bola de Ouro de 2024, Rodri, o bicampeão europeu com o Paris Saint-Germais Fabián Ruiz e o habilidoso Pedri.

"Acho que no meio-campo temos os seis melhores jogadores do mundo", afirmou o treinador após vencer o Peru por 3 a 1 na segunda-feira, em Puebla, no último amistoso.

- Estreia histórica de Cabo Verde -

A 'Roja' estreia contra Cabo Verde, 67ª no ranking da Fifa e um dos azarões da competição, no Estádio de Atlanta, que vai lotar seus 75 mil lugares em um ambiente climatizado, um fator considerável num torneio em que o calor pode ser decisivo.

O caminho no Grupo H terá uma dificuldade progressiva, com uma segunda rodada contra a Arábia Saudita, também em Atlanta (21 de junho), e o encerramento diante do Uruguai, em Guadalajara (26 de junho).

Mas antes, o compromisso é contra os 'Tubarões Azuis', que sonham com uma grande façanha, comandados pelo técnico Bubista e em campo por seu capitão Ryan Mendes, um atacante dedicado de 36 anos.

"O jogo mais importante da Copa do Mundo é Cabo Verde, não há dúvidas", afirmou De la Fuente, em alerta contra qualquer tipo de relaxamento.