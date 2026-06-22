Espanha cancela treino devido a alerta de tornado

O treino da Espanha nesta segunda-feira (22) durou apenas 15 minutos devido a uma tempestade e um alerta de tornado em Chattanooga, Tennessee, um dia após a vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita em Atlanta, na Copa do Mundo de 2026.

"Aviso de tempestade severa em vigor para esta área... Possibilidade de ventos destrutivos de 128 km/h", alertou uma mensagem do serviço meteorológico dos Estados Unidos após emitir um alerta sonoro em todos os telefones celulares.

"Fiquem atentos à possível formação de um tornado! Tornados podem se desenvolver rapidamente a partir de tempestades severas", acrescenta a mensagem, cinco minutos antes de a seleção espanhola sair da academia para treinar no campo.

Os jogadores conseguiram completar os 15 minutos abertos à imprensa. Logo em seguida, começou a chover forte e eles retornaram à academia.

O elenco teve tempo para comemorar os aniversários de Rodri e Mikel Merino, que completaram 30 anos nesta segunda-feira, e do treinador Luis de la Fuente, que fez 65 anos no domingo.

Os três passaram pelo tradicional "corredor polonês" no início do treino.

A única ausência da atividade foi a do atacante Víctor Muñoz, que está se recuperando de uma lesão.