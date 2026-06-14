Escócia sofre mas vence Haiti (1-0) e lidera Grupo C, do Brasil

A Escócia precisou suar para vencer o Haiti por 1 a 0 neste sábado (13) na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026 no Boston Stadium, nos Estados Unidos.
Foi a primeira vitória escocesa em mundiais desde a edição de 1990, na Itália, e não foi nada fácil já que a equipe caribenha, de volta ao torneio depois de 52 anos, teve a chance de empatar nos minutos finais.
O capitão do Aston Villa, John McGinn, frustrou as esperanças do Haiti de conquistar seu primeiro ponto em Copas ao marcar o único gol da partida aos 28 minutos.
Com esse resultado, a Escócia, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde a edição de 1998, na França, lidera o Grupo C com 3 pontos, seguida por Marrocos e Brasil, com um ponto cada, enquanto o Haiti é o lanterna, sem pontos.
A seleção caribenha enfrentará o Brasil em sua próxima partida, no dia 19 de junho, na Filadélfia, enquanto a Escócia jogará contra o Marrocos no mesmo dia, em Boston.
Esta é a segunda participação do Haiti, o país mais pobre das Américas, que há anos enfrenta uma grave crise humanitária, em Copas do Mundo. A anterior foi na Alemanha, em 1974, quando a seleção foi eliminada na fase de grupos após perder todas as três partidas.
O técnico da equipe, o francês Sébastien Migné, escalou como titulares os atacantes Wilson Isidor (Sunderland) e Frantzdy Pierrot (Maccabi Haifa), mas surpreendeu ao deixar no banco de reservas Duckens Nazon, um dos maiores artilheiros da história da seleção.
Aos 16 minutos, o meia-atacante Scott McTominay, do Napoli, acertou a trave, dando o primeiro aviso dos escoceses, mas eles não desperdiçaram a chance aos 28 minutos, quando McGinn aproveitou um rebote do goleiro adversário para marcar.
No segundo tempo, o Haiti atacou sem medo, apostando bastante em lançamentos longos e cruzamentos na área, mas nem Isidor nem Pierrot conseguiram balançar as redes nos minutos finais.
Escalações:
Haiti: Johny Placide (cap) - Arlus Carlens, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience - Deedson Vixamar (Josué Casimir 61'), Danley Jean Jacques, Jeanricner Bellegarde, Ruben Providence (Yassin Fortune 85) - Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor (Lenny Joseph 76'). Técnico: Sébastien Migné.
Escócia: Angus Gunn - Aaron Hickey (Nathan Patterson 75'), Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson (cap) - Ben Doak (Ryan Christie 75'), Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn (Findlay Curtis 83') - Lawrence Shankland (Kenny McLean 83'), Che Adams (Lyndon Dykes 75). Técnico: Steve Clarke.
* AFP