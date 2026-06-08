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Eriksen se manifesta após desmaio em campo pela Dinamarca: "Situação diferente do que aconteceu em 2021"

Jogador destacou que foi salvo por  cardiodesfibrilador implantável (CDI) implantado após mau súbito em 2021

Estadão Conteúdo

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