Equipe do Grupo RBS embarca para a Copa do Mundo 2026

O time do Grupo RBS que fará a cobertura da Copa do Mundo 2026 embarcou neste sábado (6) para a América do Norte. Um grupo de 10 pessoas se junta ao restante da equipe para o maior Mundial da história.

Com 20 profissionais, a equipe formada por comunicadores e técnicos passará aos gaúchos todas as informações da Seleção Brasileira na busca pelo hexa.

Mais experiente da turma, com nada mais nada menos do que 13 Copas do Mundo no currículo, o narrador Pedro Ernesto Denardin, vibra com a oportunidade de estar mais uma vez no evento esportivo mais importante do planeta:

— Minhas expectativas para essa Copa são muito boas. Fico muito feliz que ainda consigo trabalhar. Já estou velhinho, mas estou aí. É especial ir para a 13ª Copa. Eu comecei em 1978 e toda vez que se renova o ciclo, se renova a expectativa, a responsabilidade, a certeza de que vamos viver dias muito importantes — afirma.

Pedro Ernesto vai para sua 13ª Copa do Mundo. Duda Fortes / Agencia RBS

Se de um lado o Grupo RBS tem a experiência de Pedro Ernesto Denardin, de outro há quem esteja indo pela primeira vez para o evento. Valéria Possamai, formada pela Rádio Gaúcha, e atual repórter da RBS TV, vive a expectativa de viver um sonho.

— Passa um turbilhão de coisas na cabeça. Mas estou muito feliz acima de tudo, é uma responsabilidade imensa de levar o microfone da Gaúcha e da RBS TV. Eu espero fazer uma cobertura histórica — afirma Possamai.

98 jogos

A Rádio Gaúcha fará a cobertura de 98 jogos do torneio, desde a abertura, em 11 de junho, até 19 de julho, quando o MetLife Stadium, em Nova Jersey, receberá a grande final. Além dos jogos, uma programação especial será montada para que você tenha todas as informações sobre o principal evento futebolístico do mundo.

Novo canal

Além dos conteúdos especiais no YouTube no novo canal Gaúcha Esportes, nas redes sociais de Gaúcha Esportes e na programação tradicional da Rádio Gaúcha, tudo sobre a Copa estará em colunas diárias e reportagens na programação da RBS TV, em GZH, nas rádios Atlântida e 92, no site ge.globo/rs e nas páginas de Zero Hora, Diário Gaúcho e Pioneiro.

Da lista de 20, há nove estreantes em Copas pela RBS fora do país:

Diori Vasconcelos;

Rafael Diverio;

Kelly Matos;

Valéria Possamai;

Cacau Corazza;

César Cidade Dias;

Vagner Martins;

Eduardo Rachelle;

Lelê Bortholacci.

Entre os outros 11, experiência tem de sobra, a começar pelo narrador.

Pedro Ernesto Denardin (13ª Copa );

); Maurício Saraiva (sétima);

Luciano Périco (quinta);

Eduardo Gabardo (quinta);

Diogo Olivier (quinta);

Rodrigo Oliveira (quarta);

Leonardo Oliveira (quarta);

Tiago Cirqueira (terceira);

Rhadam Miranda (terceira);

André Gonçalves (terceira);

Rodrigo Adams (segunda).

A Copa na Rádio Gaúcha terá patrocínio de KTO, Tramontina, Benoit, Carhouse, Alibem, Stok Center e Amigo Internet, com apoio de InfinitePay e Snickers.