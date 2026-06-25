Equador vence Alemanha (2-1) e vai aos 16-avos da Copa do Mundo

Contra todos os prognósticos, o Equador venceu a já classificada Alemanha por 2 a 1 nesta quinta-feira (25), em Nova Jersey, e se garantiu na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.

Em sua primeira vitória sobre os tetracampeões mundiais, a seleção equatoriana saiu atrás no placar depois do gol de Leroy Sané logo aos dois minutos, mas conseguiu a virada no MetLife Stadium através de Nilson Angulo (9') e Gonzalo Plata (77').

Mesmo com a derrota, a Alemanha avança para o mata-mata do Mundial como líder do Grupo E, com os mesmos 6 pontos da Costa do Marfim, que em jogo simultâneo venceu Curaçao por 2 a 0, mas ficou em segundo na chave pelo critério do confronto direto.

O Equador, por sua vez, soma quatro pontos e se classifica como um dos oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos do torneio.

Mais de 50 mil torcedores equatorianos vibraram nas arquibancadas em um confronto que era tudo ou nada para a 'La Tricolor': derrotar um dos gigantes do futebol mundial, para o qual haviam perdido nos dois únicos confrontos anteriores, ou voltar para casa.

O Equador até tinha chances de avançar na segunda posição do grupo: precisava vencer a Alemanha e torcer para que Curaçao derrotasse a Costa do Marfim.

A vitória sobre os alemães aconteceu, mas o segundo resultado, não. No entanto, a equipe que chegou à América do Norte com potencial para surpreender consegue atingir seu objetivo de passar da primeira fase do Mundial.

- Gol polêmico -

A possibilidade de se classificar contra um adversário que nunca havia derrotado pareceu um sonho distante mais cedo do que o esperado para o Equador, quando a Alemanha abriu o placar rapidamente em uma jogada polêmica que gerou a reclamação dos sul-americanos.

Aos dois minutos, Aleksandar Pavlovic acertou Pedro Vite no rosto com a chuteira, mas a árbitra americana Tori Penso deixou o jogo seguir. Na sequência, Florian Wirtz cruzou a bola para Leroy Sané, que bateu de esquerda e acertou o ângulo do goleiro Hernán Galíndez.

Para maior preocupação dos equatorianos, o técnico Julian Nagelsmann cumpriu sua palavra e escalou todos os titulares da 'Mannschaft', exceto pelos lesionados Nathaniel Brown e Nico Schlotterbeck, que foram substituídos por David Raum e Antonio Rüdiger.

Wirtz foi um pesadelo para a defesa da 'La Tricolor', que, no entanto, rapidamente encontrou um novo fôlego nos pés de uma das novidades na equipe titular, Nilson Angulo.

O veloz atacante do Sunderland empatou sete minutos depois acertando um chute de pé direito da entrada da área no canto inferior esquerdo de Manuel Neuer.

- Beccacece ganha sobrevida -

Antes do pontapé inicial, os torcedores equatorianos mostraram seu descontentamento com o técnico Sebastián Beccacece, vaiado quando sua imagem foi exibida no telão.

No comando do Equador desde agosto de 2024, o treinador argentino admitiu na véspera da partida que poderia deixar o cargo caso a equipe fosse eliminada. Mas advertiu que, se morresse, morreria de pé "e nunca de joelhos".

Beccacece não morreu, tampouco ficou de joelhos. A 13 minutos do fim, Gonzalo Plata garantiu a classificação e manteve o treinador de pé ao se antecipar a Neuer e mandar a bola para as redes após desvio Kevin Rodríguez em cobrança de escanteio.