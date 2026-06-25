Equador vence Alemanha (2-1) e vai aos 16-avos da Copa do Mundo

Contra todos os prognósticos, o Equador venceu a já classificada Alemanha por 2 a 1 nesta quinta-feira (25), em Nova Jersey, e se garantiu na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.
Em sua primeira vitória sobre os tetracampeões mundiais, a seleção equatoriana saiu atrás no placar depois do gol de Leroy Sané logo aos dois minutos, mas conseguiu a virada no MetLife Stadium através de Nilson Angulo (9') e Gonzalo Plata (77').
Mesmo com a derrota, a Alemanha avança para o mata-mata do Mundial como líder do Grupo E, com os mesmos 6 pontos da Costa do Marfim, que em jogo simultâneo venceu Curaçao por 2 a 0, mas ficou em segundo na chave pelo critério do confronto direto.
O Equador, por sua vez, soma quatro pontos e se classifica como um dos oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos do torneio.
Mais de 50 mil torcedores equatorianos vibraram nas arquibancadas em um confronto que era tudo ou nada para a 'La Tricolor': derrotar um dos gigantes do futebol mundial, para o qual haviam perdido nos dois únicos confrontos anteriores, ou voltar para casa.
O Equador até tinha chances de avançar na segunda posição do grupo: precisava vencer a Alemanha e torcer para que Curaçao derrotasse a Costa do Marfim.
A vitória sobre os alemães aconteceu, mas o segundo resultado, não. No entanto, a equipe que chegou à América do Norte com potencial para surpreender consegue atingir seu objetivo de passar da primeira fase do Mundial.
Escalações:
Equador: Hernán Galíndez - Franco Palma (Angelo Preciado 65'), Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié (Pervis Estupiñán 71') - John Yeboah (Félix Torres 85'), Moisés Caicedo (cap), Pedro Vite, Nilson Angulo (Jordy Caicedo 85') - Gonzalo Plata, Enner Valencia (Kevin Rodríguez 64'). Técnico: Sebastián Beccacece.
Alemanha: Manuel Neuer - Joshua Kimmich (cap) (Malick Thiaw 60'), Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum - Leroy Sané, Felix Nmecha (Maximilian Beier 65') - Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic (Angelo Stiller 46'), Florian Wirtz (Pascal Groß 73') - Kai Havertz (Deniz Undav 60'). Técnico: Julian Nagelsmann.
* AFP