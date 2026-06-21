Equador se complica na Copa ao empatar (0-0) com Curaçao, que conquista ponto histórico

O Equador teve de se contentar com um empate em 0 a 0 contra Curaçao, em Kansas City, nos Estados Unidos, neste sábado (20) pela segunda rodada do Grupo E, e viu diminuírem suas chances de classificação para os 16-avos da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.
Com apenas um ponto, o Equador terá pela frente uma partida decisiva na última rodada contra a forte seleção da Alemanha, que, com seis pontos, já garantiu a liderança do grupo.
A Costa do Marfim ocupa o segundo lugar com três pontos, enquanto Curaçao comemorou, neste sábado, o primeiro ponto de sua história em Mundiais, graças a uma atuação épica do goleiro Eloy Room, que defendeu 15 disparos, a segunda maior marca na história do torneio.
Room, goleiro da menor nação a já ter disputado uma Copa do Mundo, ficou a apenas uma defesa de igualar o recorde que pertence ao americano Tim Howard desde 2014.
Os 68.598 espectadores, quase todos torcedores equatorianos, assistiram, incrédulos e desesperados, enquanto estrelas como Enner Valencia e Moisés Caicedo desperdiçavam chance após chance.
A equipe comandada pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, segunda colocada nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, já chegava a esta partida sob pressão, após uma derrota por 1 a 0 na estreia contra a Costa do Marfim.
O Equador segue sem marcar gols no torneio, e o desastre poderia ter sido total se Curaçao tivesse aproveitado qualquer um dos contra-ataques perigosos que criou no segundo tempo.
Na reta final, a equipe caribenha se fechou na defesa para garantir o empate, resultado comemorado com entusiasmo por sua pequena torcida no estádio que contou com a presença dos monarcas holandeses, o Rei Willem-Alexander e a Rainha Máxima, que haviam ido torcer por essa nação autônoma que pertence ao seu reino.
Escalações:
Equador: Hernán Galíndez - Alan Franco (Angelo Preciado, 83'), Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán (Nilson Angulo, 71') - Jordy Alcívar (Kevin Rodríguez, 46'), Moisés Caicedo, Pedro Vite - John Yeboah (Jordy Caicedo, 89'), Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
Curaçao: Eloy Room - Joshua Brenet, Jurien Gaari, Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (Roshon Van Eijma, 75') - Livano Comenencia (Godfried Roemeratoe, 83'), Leandro Bacuna, Tahith Chong (Jearl Margaritha, 75') - Juninho Bacuna (Kenji Gorre, 75') e Jürgen Locadia (Gervane Kastaneer 83'). Técnico: Dick Advocaat.
* AFP