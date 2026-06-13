Equador pode gerar 'perigo a qualquer momento', alerta técnico da Costa do Marfim

O Equador é uma equipe que pode ameaçar o gol da Costa do Marfim a "qualquer momento", disse o técnico da seleção africana, Emerse Faé, na véspera da partida de estreia na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

'La Tricolor' e 'Os Elefantes' vão se enfrentar no domingo, na Filadélfia, em um jogo que promete ser um confronto direto por uma das duas vagas automáticas do Grupo E na fase de 16-avos. A Alemanha entra como favorita para liderar a chave, que também conta com Curaçao, estreante no torneio.

"Conhecemos bem [o Equador] e sabemos que será uma partida de alto nível. Estamos muito confiantes. Eles também estão confiantes, com ótimos jogadores e uma equipe muito boa", disse Faé neste sábado (13), durante uma coletiva de imprensa no estádio da Filadélfia.

"Como conjunto, o perigo pode surgir a qualquer momento, então precisamos estar sempre prontos", acrescentou o técnico de 42 anos.

Faé garantiu que seu elenco está ansioso para retornar à Copa do Mundo, torneio que a equipe não disputa desde o Mundial de 2014, no Brasil, e para enfrentar um adversário que conta com jogadores renomados, como o meio-campista Moisés Caicedo e o zagueiro Willian Pacho.

"Estamos extremamente empolgados por estar de volta. Aguardamos com muita expectativa o torneio e esperamos que ele comece logo", observou ele.

"É um grande prazer participar desta partida e os jogadores, naturalmente, têm treinado e estão impressionados com a dimensão do estádio e a qualidade do gramado. Aguardamos ansiosamente o início do torneio", acrescentou.

Com Nicolas Pépé, do Villarreal, e Amad Diallo, do Manchester United, como armas ofensivas, a Costa do Marfim chegou aos Estados Unidos com o objetivo de liderar o Grupo E, superando até mesmo a tetracampeã Alemanha, segundo o técnico da equipe.

"Queremos a primeira colocação. O objetivo é disputar cada partida, uma após a outra, e sempre vencer", afirmou o treinador.