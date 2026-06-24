Entre a nostalgia e o desinteresse, Itália vive mais uma Copa sem a 'Azzurra'

A Itália, grande potência histórica do futebol, está fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, e seus 'tifosi', conhecidos por sua paixão, vivenciam o torneio atual com nostalgia, certa introspecção e, muitas vezes, uma clara falta de interesse.

Vestidos de preto, eles não escondem o luto pela seleção nacional e pela situação atual do futebol italiano: atrás de uma grande faixa o lema "Por um futebol justo e voltado para o torcedor", cerca de 30 "ultras" se reuniram para protestar em frente à sede da Federação Italiana de Futebol (FIGC) na segunda-feira (22), dia em que Giovanni Malagò foi eleito presidente da entidade.

"Pela terceira vez consecutiva, uma Copa do Mundo sem a Itália. Isso era inimaginável nos anos 1990, quando nossos jogadores faziam o mundo inteiro tremer", lamenta o líder desse grupo de manifestantes.

"A Federação Italiana precisa admitir que é responsável por esse fracasso sem precedentes. Os dirigentes, assim como os jogadores, só pensam em dinheiro", lamenta ele.

Enquanto isso, na gigantesca sala de imprensa da FIGC, Gabriele Gravina proferia seu discurso de despedida.

Gravina assumiu a presidência da federação em 2018, mas o fiasco de Zenica (a derrota nos pênaltis para a Bósnia-Herzegovina na repescagem europeia) antecipou sua saída, já que a Itália ficou sem a vaga na Copa de 2026, após ter ficado de fora das edições de 2018 e 2022.

- Poucos italianos na Serie A -

Assim como fez após a Euro 2024, quando a Itália foi eliminada nas oitavas de final, Gravina apontou o baixo número de jogadores italianos nos 20 clubes da Serie A como a causa do desastre.

"Dos 284 jogadores inscritos nesta temporada, 89 eram italianos, incluindo dez goleiros. O número de jogadores de linha disponíveis para a seleção é inferior a 80", lamentou o dirigente.

"O futebol italiano atravessa uma crise de identidade cultural, e não uma crise econômica. Erramos no 'timing' de nossas decisões", afirmou.

Gravina também sustentou que o governo italiano havia "prejudicado o futebol" ao negar benefícios fiscais, ao contrário do que aconteceu com outros setores, como a indústria cinematográfica.

Nesse cenário, o trabalho parece difícil para Giovanni Malagò, eleito com mais de 68% dos votos.

- Saudade do "futebol de antigamente" -

Para começar, é preciso contratar um novo técnico, o quinto da Itália desde 2023.

A princípio, o debate gira em torno de Antonio Conte e Roberto Mancini, mas além dos nomes específicos, a grande questão é como reacender a paixão entre a Itália e a 'Azzurra', tetracampeã mundial e bicampeã europeia.

Desde que conquistou o título na Copa do Mundo de 2006, a seleção italiana não disputou nenhum jogo de mata-mata no principal torneio do futebol, uma situação indigna da história da equipe.

Andrea Garella, torcedor fanático da Roma, admite sem hesitar que "perdeu o amor pela 'Nazionale' e, de maneira mais, pelo futebol".

"Antes, tínhamos uma estrela de nível mundial em cada posição, do goleiro ao atacante. Hoje, não temos ninguém nesse nível", lamenta ele.

Garella está entre os 19% dos italianos que, segundo uma pesquisa do instituto SWG publicada no início de junho, não assistirão à Copa do Mundo de 2026.

"Nem um único jogo, e tenho orgulho disso. Não me importo se a Argentina, a Espanha ou a França vencerem a final. Não me interessa o resultado de um jogo entre Uzbequistão e Portugal ou Haiti e Marrocos. São jogos demais, dinheiro demais, cheio de tudo. Quero de volta o futebol de antigamente!", se exalta o torcedor.

No entanto, a julgar pelos números de audiência do canal Rai, que transmite um jogo da Copa do Mundo de 2026 por dia, nem todos os 'tifosi' estão boicotando o torneio: 3,8 milhões de telespectadores italianos assistiram na terça-feira ao empate sem gols entre Inglaterra e Gana, o que representou uma participação de 29% na audiência.

No entanto, um número muito inferior aos 18 milhões de pessoas (uma participação de 73,7%) que estavam diante da televisão quando a Itália foi campeã da Eurocopa em 2021.