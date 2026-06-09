Endrick, Nico Paz, Cubarsí... Jovens, mas prontos para a Copa do Mundo

No início de suas carreiras, eles já sonham em se tornar estrelas da Copa do Mundo: Nico Paz, Endrick, Pau Cubarsí, Yan Diomandé e Kendry Páez estão entre os grandes talentos que disputarão o maior torneio do futebol, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de quinta-feira, dia 11 de junho:

. Endrick (Brasil)

Convocado por Carlo Ancelotti graças ao seu empréstimo bem-sucedido ao Lyon, onde marcou oito gols e deu o mesmo número de assistências desde que chegou, em janeiro, Endrick terá, na Copa do Mundo, a chance de revitalizar sua carreira pela seleção brasileira, iniciada quando ele tinha apenas 17 anos.

O atacante, que fará 20 anos em 21 de julho, dois dias após uma hipotética final, perdeu quase todas as convocações em 2025 devido a lesões e ao fato de ter sido pouco aproveitado pelo Real Madrid.

Ofuscado por Kylian Mbappé e Vinícius Junior, e tendo somado pouco mais de cem minutos em campo durante a primeira metade da temporada, Endrick recuperou a confiança no Lyon.

O fenômeno espera seguir os passos de Romário, que marcou cinco gols na campanha do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994, torneio também realizado nos Estados Unidos.

. Nico Paz (Argentina)

Nascido e criado na Espanha, Nico Paz decidiu seguir os passos de seu pai, Pablo, convocado pela seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 1998, e optou por vestir a camisa da 'Albiceleste' em vez da 'Roja'.

Revelação das categorias de base do Real Madrid, Paz se transferiu para o Como em 2024, onde vem se destacando sob o comando de Cesc Fàbregas.

Com 12 gols e sete assistências na Serie A nesta temporada, o meia-atacante de 21 anos se prepara para disputar seu primeiro torneio internacional pela Argentina.

Na América do Norte, Paz poderá substituir Lionel Messi durante as partidas, uma vez que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, precisará gerenciar o tempo de jogo do vencedor de oito Bolas de Ouro, de 38 anos.

Após a Copa do Mundo, na qual buscará ajudar a 'Albiceleste' a conquistar o tetra, o jovem prodígio poderá retornar à Espanha, já que o Real Madrid detém uma cláusula de recompra.

. Pau Cubarsí (Espanha)

Campeão olímpico em Paris 2024, Pau Cubarsí se consolidou nas últimas duas temporadas no miolo da zaga do Barcelona, conquistando dois títulos do campeonato espanhol pelo clube.

Na seleção espanhola, o jogador catalão se tornou o defensor mais jovem a representar a 'Roja' em março de 2024, aos 17 anos, superando o recorde anteriormente detido por Sergio Ramos (18 anos).

Agora com 19 anos, Cubarsí soma onze convocações e conta com a confiança do técnico Luis de la Fuente, graças à sua noção de posicionamento e à sua capacidade de sair jogando com a bola desde a defesa.

Na América do Norte, ele poderá formar dupla com o experiente Aymeric Laporte no centro da defesa.

. Kendry Páez (Equador)

Páez, que acaba de completar 19 anos, é uma das joias da seleção do Equador, que chega à Copa do Mundo de 2026 cercada de grandes expectativas.

Ao lado de Willian Pacho, pilar da defesa do Paris Saint-Germain, e do meio-campista Moisés Caicedo, do Chelsea, se destaca este meia-atacante, que também pertence ao Chelsea, mas está atualmente emprestado ao River Plate.

Apesar da pouca idade, Páez estreou na seleção principal há quase três anos. Ele é um meia ofensivo que reúne todas as habilidades exigidas para a posição: visão de jogo, arranque e capacidade de condução de bola, além de uma canhota privilegiada.

. Yan Diomandé (Costa do Marfim)

Após brilhar pelo Leipzig nesta temporada, com 13 gols e dez assistências, Yan Diomandé, de 19 anos, comandará o lado esquerdo do ataque da Costa do Marfim na Copa do Mundo.

Explosivo e habilidoso com os dois pés, o jogador nascido em Abidjan marcou dois gols em suas duas primeiras partidas pela seleção antes de chegar às quartas de final da Copa Africana de Nações com os 'Elefantes'.

Depois de ficar de fora da lista de convocados de março devido a uma lesão no ombro, ele vem ganhando ritmo de jogo antes de estrear no Mundial.