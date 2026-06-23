Empresária americana Michele Kang chega a acordo para compra do Lyon

Presidente do Lyon há um ano, a empresária americana Michele Kang está prestes a se tornar proprietária do clube, após assinar um acordo nesta terça-feira (23) para a compra da equipe da Ligue 1.

A transação envolve a aquisição de uma participação de 87,7% no Eagle Football Group, empresa proprietária do Lyon, por US$ 30 milhões (R$ 155 milhões na cotação atual), explica o grupo em comunicado.

Atualmente, todas essas participações estão nas mãos da holding Eagle Bidco, sediada em Londres, cujos processos de insolvência ocorridos em março afastaram definitivamente de sua direção o empresário americano John Textor, ex-gestor da SAF do Botafogo, que havia adquirido o clube francês em 2022.

Kang, atual CEO do Eagle Football Group, também se compromete a injetar "até 71 milhões de euros [R$ 418 milhões] no Lyon" e "prometeu pessoalmente quitar a dívida com os principais credores da Eagle Bidco", segundo um comunicado publicado no site do clube.

A oferta permanece sujeita à autorização da Autoridade de Mercados Financeiros, e sua conclusão está condicionada à permanência da equipe na primeira divisão francesa na temporada 2026/2027.

Michele Kang já era presidente do time masculino e também proprietária do time feminino do Lyon.

Sob sua direção, o Lyon terminou a última edição do campeonato francês na quarta colocação e se classificou para a fase preliminar da Liga dos Campeões.