Em retorno ao boxe olímpico, Beatriz Ferreira conquista ouro na Copa do Mundo 

A brasileira Beatriz Ferreira conquistou a medalha de ouro da categoria até 65 kg, na segunda etapa da Copa do Mundo de boxe, disputada em Guiyang City, na China.
Na decisão realizada neste domingo (21), a dona de uma prata e um bronze olímpicos nos 60 kg, derrotou a britânica Sacha Hickey, por decisão unânime dos cinco árbitros.
Esta foi a primeira conquista de Bia na nova categoria. A baiana havia deixado o boxe olímpico após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas decidiu retornar para buscar o inédito ouro em Los Angeles-2028.
Bia tem nove lutas e oito vitórias e uma derrota no boxe profissional, sendo que em dezembro perdeu o título mundial dos pesos leves.
Outras medalhas brasileiras
O Brasil encerrou a competição na China em sexto lugar no quadro de medalhas. Além do ouro de Beatriz Ferreira, a delegação ainda levou duas pratas e um bronze. O time chinês, com cinco ouros, uma prata e três bronzes liderou o evento.
Luiz Gabriel Oliveira ficou com a prata nos 60 kg. Na decisão, o brasileiro foi superado pelo uzbeque Abdymalik Khalokov, por decisão unânime. Na etapa de abertura da temporada, em Foz do Iguaçu, "Bolinha" como ele é conhecido, foi campeão.
Outro finalista foi Wanderley Pereira, que foi batido pelo uzbeque Javokhir Ummataliev, por decisão dividida (3 a 2), na categoria até 80 kg.
Eliminado na semifinal do peso pesado (+90 kg), Joel Ramos garantiu um bronze.
Confira os campeões de cada categoria:
Masculino
- 50 kg - Sanzhar Tashkenbay (CAZ)
- 55 kg - Lorenzo Patricio (EUA)
- 60 kg - Abdumalik Khalokov (UZB)
- 65 kg - Hugo Grau (FRA)
- 70 kg - Ablaikhan Zhussupov (CAZ)
- 75 kg - Saidjamshid Jafarov (AZE)
- 80 kg - Javokhir Ummaliev (UZB)
- 85 kg - Junior Tadah (FRA)
- 90 kg - Turabek Khabibullaev (UZB)
- +90 kg - Aibek Oralby (CAZ)
Feminino
- 48 kg - Jyoti Jyoti (IND)
- 51 kg - Yu Wu (CHN)
- 54 kg - Nazym Kyzaibay (CAZ)
- 57 kg- Nigina Uktamova (UZB)
- 60 kg - Viktoriya Grafeyeva (CAZ)
- 65 kg - Beatriz Ferreira (BRA)
- 70 kg - Liu Yang (CHN)
- 75 kg - Ziyi Bao (CHN)
- 80 kg - Xiamoneg Wang (CHN)
- +80 kg - Yilian Zhan (CHN)