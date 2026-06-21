Em retorno ao boxe olímpico, Beatriz Ferreira conquista ouro na Copa do Mundo 

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Bia tem duas medalahs olímpicas. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

A brasileira Beatriz Ferreira conquistou a medalha de ouro da categoria até 65 kg, na segunda etapa da Copa do Mundo de boxe, disputada em Guiyang City, na China.

Na decisão realizada neste domingo (21), a dona de uma prata e um bronze olímpicos nos 60 kg, derrotou a britânica Sacha Hickey, por decisão unânime dos cinco árbitros.

Esta foi a primeira conquista de Bia na nova categoria. A baiana havia deixado o boxe olímpico após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas decidiu retornar para buscar o inédito ouro em Los Angeles-2028.

Bia tem nove lutas e oito vitórias e uma derrota no boxe profissional, sendo que em dezembro perdeu o título mundial dos pesos leves.

Outras medalhas brasileiras

O Brasil encerrou a competição na China em sexto lugar no quadro de medalhas. Além do ouro de Beatriz Ferreira, a delegação ainda levou duas pratas e um bronze. O time chinês, com cinco ouros, uma prata e três bronzes liderou o evento.

Luiz Gabriel Oliveira ficou com a prata nos 60 kg. Na decisão, o brasileiro foi superado pelo uzbeque Abdymalik Khalokov, por decisão unânime. Na etapa de abertura da temporada, em Foz do Iguaçu, "Bolinha" como ele é conhecido, foi campeão.

Outro finalista foi Wanderley Pereira, que foi batido pelo uzbeque Javokhir Ummataliev, por decisão dividida (3 a 2), na categoria até 80 kg.

Eliminado na semifinal do peso pesado (+90 kg), Joel Ramos garantiu um bronze.

Confira os campeões de cada categoria:

Masculino

50 kg - Sanzhar Tashkenbay (CAZ)

55 kg - Lorenzo Patricio (EUA)

60 kg - Abdumalik Khalokov (UZB)

65 kg - Hugo Grau (FRA)

70 kg - Ablaikhan Zhussupov (CAZ)

75 kg - Saidjamshid Jafarov (AZE)

80 kg - Javokhir Ummaliev (UZB)

85 kg - Junior Tadah (FRA)

90 kg - Turabek Khabibullaev (UZB)

+90 kg - Aibek Oralby (CAZ)

Feminino

48 kg - Jyoti Jyoti (IND)

51 kg - Yu Wu (CHN)

54 kg - Nazym Kyzaibay (CAZ)

57 kg- Nigina Uktamova (UZB)

60 kg - Viktoriya Grafeyeva (CAZ)

65 kg - Beatriz Ferreira (BRA)

70 kg - Liu Yang (CHN)

75 kg - Ziyi Bao (CHN)

80 kg - Xiamoneg Wang (CHN)

+80 kg - Yilian Zhan (CHN)