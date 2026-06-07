Em processo de reconstrução, Itália vence Grécia (1-0) em amistoso

A Itália, que tenta se reerguer após ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, venceu a Grécia por 1 a 0 em amistoso disputado neste domingo (7), em Heraklion, na ilha grega de Creta.

Após uma atuação apagada contra Luxemburgo na última quarta-feira, que terminou com uma vitória magra por 1 a 0, a seleção italiana também não brilhou no Estádio Pankritio.

Depois de um início morno, a 'Azzurra', comandada interinamente pelo técnico da seleção sub-21, Silvio Baldini, assumiu o controle da partida contra os gregos graças ao talento do jovem Francesco Pio Esposito, de 20 anos.

Tendo já marcado o único gol contra Luxemburgo, o atacante da Inter de Milão balançou as redes aos 17 minutos com um chute de primeira que desviou na zaga adversária antes de entrar.

Esposito poderia ter ampliado a vantagem, especialmente em um lance cara a cara com o goleiro Odysseas Vlachodimos aos 37 minutos, enquanto outro jogador italiano, Luca Koleosho, acertou o travessão no início do segundo tempo (47').

A Itália escalou mais uma vez uma equipe experimental, repleta de jovens. Nove dos jogadores que começaram jogando contra Luxemburgo entraram em campo novamente neste domingo.

A Grécia praticamente não criou perigo e nem conseguiu aproveitar a superioridade numérica na reta final do jogo, depois que o zagueiro Luca Reggiani (18 anos) foi expulso e deixou a 'Azzurra' com dez jogadores.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) só vai anunciar o novo técnico da seleção após suas eleições presidenciais, em 22 de junho.

Antonio Conte, que já ocupou o cargo de 2014 a 2016 e que acaba de deixar o Napoli, é apontado pela imprensa local como grande favorito a assumir o comando da tetracampeã mundial.