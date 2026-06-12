Em clima de Copa do Mundo, Gaúcha Sports Bar celebra 10 anos de história

Primeiro bar esportivo de uma rádio no Sul do país é palco de programas da Gaúcha. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A cobertura da Copa do Mundo de 2026 não poderia começar diferente. No sábado (13), o Gaúcha Sports Bar comemora 10 anos de história em uma tarde especial com transmissão do jogo de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, música ao vivo e muita interação.

Primeiro bar esportivo de uma rádio no Sul do país, o Gaúcha Sports Bar preparou uma programação especial para marcar sua primeira década de funcionamento.

Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos, às 19h, em um ambiente temático, além de aproveitar atrações musicais com DJ, distribuição de brindes e um menu com feijoada preparado para a ocasião.

Gaúcha Sports Bar fica na Zona Norte da Capital. Camila Hermes / Agencia RBS

Com abertura às 11h30min, Stok, CarHouse, Alibem e KTO promovem experiências interativas com jogos, degustações e brindes — as primeiras 100 pessoas que chegarem ao local, a partir das 17h, receberão uma caneca de chope personalizada e um cupcake.

O DJ Black anima o público das 17h às 19h e também após o encerramento do jogo da Seleção Brasileira, permanecendo das 21h às 22h.

Gaúcha Sports Bar celebra 10 anos neste sábado (13). André Ávila / Agencia RBS

Local do evento

O Gaúcha Sports Bar está localizado no Viva Open Mall, na Av. Doutor Nilo Peçanha, 3.228, em Porto Alegre.

História

Inaugurado em 2016, o GSB é resultado de uma parceria entre o Grupo RBS e a Tornak Holding, com operação do Brechó do Futebol. Ao longo dos últimos 10 anos, consolidou-se como um ponto de encontro para torcedores, reunindo gastronomia, entretenimento e transmissões esportivas, com frequente presença de programas e comunicadores da RBS.