Em clima de Copa do Mundo, Gaúcha Sports Bar celebra 10 anos de história

A cobertura da Copa do Mundo de 2026 não poderia começar diferente. No sábado (13), o Gaúcha Sports Bar comemora 10 anos de história em uma tarde especial com transmissão do jogo de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, música ao vivo e muita interação.
Primeiro bar esportivo de uma rádio no Sul do país, o Gaúcha Sports Bar preparou uma programação especial para marcar sua primeira década de funcionamento.
Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos, às 19h, em um ambiente temático, além de aproveitar atrações musicais com DJ, distribuição de brindes e um menu com feijoada preparado para a ocasião.
Com abertura às 11h30min, Stok, CarHouse, Alibem e KTO promovem experiências interativas com jogos, degustações e brindes — as primeiras 100 pessoas que chegarem ao local, a partir das 17h, receberão uma caneca de chope personalizada e um cupcake.
O DJ Black anima o público das 17h às 19h e também após o encerramento do jogo da Seleção Brasileira, permanecendo das 21h às 22h.
Local do evento
O Gaúcha Sports Bar está localizado no Viva Open Mall, na Av. Doutor Nilo Peçanha, 3.228, em Porto Alegre.
História
Inaugurado em 2016, o GSB é resultado de uma parceria entre o Grupo RBS e a Tornak Holding, com operação do Brechó do Futebol. Ao longo dos últimos 10 anos, consolidou-se como um ponto de encontro para torcedores, reunindo gastronomia, entretenimento e transmissões esportivas, com frequente presença de programas e comunicadores da RBS.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar