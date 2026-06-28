Eliminada na fase de grupos da Copa, seleção do Irã embarcará de Tijuana na 2ªfeira

A seleção do Irã, eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, deixará sua base em Tijuana, no México, na segunda-feira, anunciou a comissão técnica do 'Team Melli' neste domingo (28).

O avião da delegação iraniana de Tijuana deve decolar às 22h00 (no horário de Brasília), segundo o assessor de imprensa da equipe.

Com três empates, o Irã terminou em terceiro no Grupo G, não conseguindo se classificar entre as oito melhores terceiras colocadas da primeira fase que avançaram para aos 16-avos de final do Mundial.

A sétima participação iraniana em Copas foi marcada por fortes tensões com os Estados Unidos, em meio ao conflito no Oriente Médio.

A guerra deflagrada contra o Irã por Estados Unidos e Israel em fevereiro deixou a participação da seleção asiática incerta até o último momento.

A equipe, que inicialmente deveria estabelecer seu campo-base em Tucson, em solo americano, acabou se instalando em Tijuana, depois que os Estados Unidos negaram vistos a vários membros de sua comissão técnica.

O Irã também criticou duramente as condições de organização nos Estados Unidos, onde disputou seus três jogos, em Los Angeles e Seattle.

A federação protestou especialmente porque a seleção só conseguiu entrar no país na véspera de suas duas primeiras partidas.

Para o último compromisso, em Seattle, contra o Egito, as autoridades americanas permitiram que a delegação iraniana chegasse dois dias antes do jogo.

No entanto, os jogadores e a comissão técnica tiveram que retornar a Tijuana imediatamente após o apito final.