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Briga pelo número 1
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Eliminação nas quartas de Roland Garros ameaça liderança de Sabalenka no ranking feminino de tênis

Bielorrussa tem 847 pontos de vantagem sobre Elena Rybakina, mas diferença pode cair ainda mais esta semana

André Silva

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