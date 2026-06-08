Eliminação nas quartas de Roland Garros ameaça liderança de Sabalenka no ranking feminino de tênis

A eliminação nas quartas de final de Roland Garros, quando foi derrotada pela russa Diana Shnaider, custou caro para a bielorrussa Aryna Sabalenka.
Líder do ranking mundial da WTA desde 21 de outubro de 2024, ela tem sua posição ameaçada pela cazaque Elena Rybakina, que também não teve um grande desempenho no Grand Slam francês, mas mesmo assim viu a distância entre elas diminuir para apenas 847 pontos.
Nesta semana, Sabalenka não irá jogar, enquanto Rybakina vai disputar o WTA 500 do Queen's, em Londres, e se for campeã poderá ficar a 455 pontos de assumir a primeira colocação.
Finalistas de Roland Garros
Campeã em Paris, a russa Mirra Andreeva subiu da oitava para a sexta posição, enquanto a polonesa Maja Chwalińska deu um impressionante salto de 93 postos e chegou a um inédito 21º lugar.
Top 10
Além da briga pela liderança, o terceiro lugar também está disputado. A polonesa Iga Świątek, ex-número 1 do mundo, tem leve vantagem (677 pontos) sobre a estadunidense Jessica Pegula.
Amanda Anisimova, Andreeva, Coco Gauff, Elina Svitolina, Victoria Mboko e Karolína Muchová completam a lista das 10 primeiras colocadas.
Brasileiras
Bia Haddad Maia segue como a melhor do Brasil. A paulista, que caiu na estreia do Aberto da França e, no domingo, foi eliminada no qualifying de Queen's Club, perdeu mais três posições e está em 108º lugar.
Quem comemorou foi Laura Pigossi, que avançou sete colocações e agora é a número 220. A gaúcha Gabriela Cé também cresceu na classificação e está na 338ª posição, 13 acima da publicação anterior. Entre elas está Carolina Meligeni, que despencou 18 postos e surge em 317º lugar.
Confira o top 10
- 1 - Aryna Sabalenka (BLR) - 9.090
- 2 - Elena Rybakina (CAZ) - 8.143
- 3 - Iga Świątek (POL) - 6.733
- 4 - Jessica Pegula (EUA) - 6.056
- 5 - Amanda Anisimova (EUA) - 5.848
- 6 - Mirra Andreeva (RUS) - 5.751
- 7 - Coco Gauff (EUA) - 4.879
- 8 - Elina Svitolina (CAZ) - 4.315
- 9 - Victoria Mboko (CAN) - 3.680
- 10 - Karolína Muchová (CZE) - 3.438
Veja as 5 primeiras do Brasil:
- 108 - Bia Haddad Maia - 724
- 220 - Laura Pigossi - 327
- 317 - Carolina Meligeni - 215
- 338 - Gabriela Cé - 192
- 514 - Luiz Fullana - 105