'Eles vêm com tudo', diz Laporte sobre duelo da Espanha contra o Uruguai

"Sabemos que eles vêm com tudo", alertou o zagueiro da seleção espanhola Aymeric Laporte sobre a partida contra o Uruguai, que decidirá a classificação para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo no sábado (27), às 20h (horário de Brasília) em Guadalajara, no México, pela última rodada da fase de grupos.

"É o que nós faríamos se estivéssemos na posição deles. É algo natural para uma equipe. Temos grande ambição de terminar em primeiro lugar e vamos buscar isso", observou ele sobre o confronto entre as duas potências do Grupo H.

Ao chegar à última rodada, a Espanha lidera a chave com 4 pontos, seguida por Cabo Verde e Uruguai, com dois pontos cada, enquanto a Arábia Saudita ocupa a lanterna com apenas um ponto.

'La Roja' praticamente garantiu a classificação, enquanto a 'Celeste' luta para seguir viva no torneio.

O zagueiro nascido na França acredita que a chave para o jogo contra o Uruguai é a Espanha focar em "jogar o seu próprio futebol", acrescentando que a equipe analisará a 'Celeste' detalhadamente nos dois dias que antecedem a partida.

Depois de duas partidas contra seleções que se fecharam na própria área, o Uruguai vai para cima com tudo, exibindo a ousadia característica dos times comandados por Marcelo Bielsa, justamente o técnico que o lançou no Athletic Bilbao.

"As partidas tendem a ficar um pouco travadas contra times que jogam recuados. Mas estamos invictos há 33 jogos. Já enfrentamos todos os estilos de jogo possíveis. Depende muito de nós. Se estivermos em um bom dia, é muito difícil nos derrotar", disse ele.

- Víctor Muñoz treina separado -

O líder da defesa espanhola carrega um pequeno problema físico desde a primeira partida, mas insistiu que se sente "bem" e está pronto para manter sua vaga na equipe titular.

Laporte também falou sobre a condição física de seu companheiro de Athletic Bilbao, Nico Williams, que tenta encontrar seu ritmo de competição no meio da Copa do Mundo após uma temporada marcada por lesões.

"Tem sido uma temporada difícil para ele. Perdeu muitos jogos. Está treinando muito forte, exigindo mais de si mesmo a cada dia. Nunca é fácil voltar de uma lesão como a dele. Ele está ganhando confiança e ritmo e tenho certeza de que nos ajudará nos próximos jogos", disse Laporte.

A Espanha viajará para Guadalajara nesta quarta-feira, após concluir seu último treino na Baylor School, em Chattanooga.

Víctor Muñoz, o único jogador sem condições de jogo, participou do aquecimento com o grupo e, em seguida, treinou separadamente.

Após a partida contra o Uruguai, a seleção espanhola retornará a Chattanooga para treinar por alguns dias antes dos 16-avos de final, etapa em que deixará definitivamente seu campo-base.