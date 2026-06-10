"É a Copa dele", diz diretor técnico da seleção espanhola, sobre Yamal

"É a Copa dele", disse o diretor esportivo da Espanha, Aitor Karanka, sobre o astro Lamine Yamal, ressaltando que os médicos e o técnico Luis De la Fuente darão a palavra final sobre se o craque terá condições de jogar na estreia de 'La Roja' na Copa do Mundo de 2026.

Karanka mostrou aos jornalistas as instalações da Baylor School, nos arredores de Chattanooga, Tennessee, onde a Espanha está treinando durante a fase inicial do torneio, que começa na quinta-feira (11), na Cidade do México.

Em seguida, ele respondeu a perguntas, com um foco claro: quando Lamine Yamal jogará?

"A recuperação dele está indo muito bem, e é o Luis quem vai definir a melhor estratégia junto com os médicos. Agora, a decisão cabe aos médicos e ao Luis", disse o ex-zagueiro do Real Madrid.

Yamal está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na reta final da temporada europeia e com isso permanece incerta sua participação na estreia da Espanha no Grupo H contra Cabo Verde, em Atlanta, na segunda-feira, às 13h (horário de Brasília).

"Como está Lamine?", perguntaram os repórteres a Karanka. "Ele tem aquela alegria inata fora de campo. Em campo, ele irradia aquele frescor e possui uma qualidade que lhe permitirá marcar uma época".

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, expressou otimismo em relação à condição do atacante na semana passada, antes da delegação partir rumo aos Estados Unidos.

"Sabíamos que ele chegaria em perfeitas condições, e arrisco dizer até que ele estará pronto para a primeira partida", afirmou o treinador em Madri.

"Mas vamos acompanhar a evolução dele", acrescentou.