Duplistas brasileiros são eliminados no ATP 250 de Mallorca

Molteni (E) e Melo (D) pararam nas quartas. Mallorca Championships / Divulgação

Os duplistas brasileiros Marcelo Demoliner e Marcelo Melo foram eliminados nas quartas de final de duplas do ATP 250 de Mallorca, na Espanha. Esse foi o último torneio de tênis disputado por eles, antes de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, que começará na próxima semana.

Nesta quinta-feira (25), o gaúcho Demoliner e o indiano Sriram Balaji foram superados pelo sueco André Göransson e o estadunidense Evan King por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5-7) e 10-5, após uma hora e 41 minutos.

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Já o mineiro Melo e o argentino Andrés Molteni foram derrotados pelo alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, que marcaram 2 a 1, de virada, em uma hora e 26 minutos. As parciais foram de 3/6, 6/3 e 12-10.

— Não deu para nós aqui hoje. Um jogo muito apertado, decidido em alguns erros para lá e para cá. Tivemos uma melhor chance no primeiro set, depois no segundo eles aproveitaram a oportunidade para quebrar nosso saque e, no super tie-break, acabaram jogando melhor. Por mais que a gente tivesse salvado até match point para voltar, eles conseguiram concluir — disse Melo.