Duplantis perde invencibilidade de quase três anos no salto com vara 

Duplantis havia vencido as últimas 40 provas que disputou. Marta Gorczynska / Diamond League/Divulgação

Um dos maiores atletas de sua geração, o sueco Armand Duplantis perdeu uma invencibilidade de quase três anos na prova do salto com vara.

Sem ser batido há 40 competições, desde a etapa de Mônaco da Diamond League em julho de 2023, ele acabou vendo a longa série ser encerrada em casa, neste domingo (7), no Estádio Olímpico de Estocolmo, palco dos Jogos Olímpicos de 1912 e onde, no passado, ele quebrou o recorde do mundo pela 12ª vez.

Mas o que parecia improvável ocorreu e Duplantis fez uma prova tecnicamente abaixo de sua capacidade.

Após ultrapassar o sarrafo em 5m80cm, ele optou por não saltar em 5m90cm e foi direto para os 6 metros, onde acabou errando as duas primeiras tentativas e preferiu não realizar o terceiro salto, indo diretamente para os 6m05cm, mas com a obrigação de conseguir a marca na primeira oportunidade, o que acabou não ocorrendo.

Com o fracasso do ídolo local, coube ao australiano Kurtis Marschall ficar com o ouro, já que ao contrário do sueco ele ultrapassou os 5m90cm, o que acabou lhe garantindo o primeiro lugar.

Armand Duplantis ainda foi o segundo, com o francês Baptiste Thiery em terceiro lugar.

Destaques

Audrey Werro marcou terceiro melhor tempo da história dos 800 metros. Thomas Windestam / Diamond League/Divulgação

O grande destaque do meeting sueco foi a suíça Audrey Werro. A atleta de 22 anos venceu os 800 metros feminino com 1min53seg98 e estabeleceu novos recordes da Diamond League e do evento, além de registrar a terceira melhor marca de todos os tempos.

Na prova masculina do 800 metros, outro jovem atleta brilhou. O estadunidense Cooper Lutkenhaus, 17 anos, confirmou sua condição de atual campeão mundial indoor e venceu com o melhor tempo do ano (1min42seg70), superando o canadense Marco Arop, atual vice-campeão olímpico.