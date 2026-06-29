Djokovic sofre, mas vence em sua estreia em Wimbledon

O sete vezes campeão de Wimbledon, Novak Djokovic, atual número 8 do mundo, teve dificuldades em sua partida de estreia na grama de Londres nesta segunda-feira (29), mas conseguiu a vitória, derrotando o chinês Wu Yibing, 102º do ranking, em quatro sets.
O sérvio de 39 anos venceu o ex-número 1 do ranking juvenil, com parciais de 6/4, 5/7, 6/4 e 6/4 na última partida do dia na Quadra Central, onde espera conquistar seu 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde entre tenistas homens e mulheres, no dia 12 de julho.
O ex-número 1 do mundo vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas (87º), duas vezes finalista de Grand Slam e ex-top 3, na próxima rodada.
Tsitsipas eliminou o francês Hugo Gaston em sets diretos, parciais de 6/1, 6/4 e 6/2.
Depois de chegar à final do Aberto da Austrália no início deste ano, Djokovic foi eliminado na terceira rodada de Roland Garros, no final de maio, pelo brasileiro João Fonseca (27º).
Confira outros resultados da 1ª rodada masculina:
- Jenson Brooksby (EUA) 7/6 (9-7), 6/1, 6/1 Aleksandar Vukic (AUS)
- Ignacio Buse (PER) 7/6 (7-3), 3/6, 7/5, 6/0 Emilio Nava (EUA)
- Rafael Jódar (ESP) 6/3, 6/3, 7/5 Felix Gill (GBR)
- Pablo Carreño Busta (ESP) 6/3, 7/6 (9-7), desistência Denis Shapovalov (CAN)
- Shintaro Mochizuki (JAP) 6/3, 6/0, 6/0 Max Basing (GBR)
- Ethan Quinn (EUA) 7/6 (9-7), 7/5, 6/2 Luciano Darderi (ITA)
- Hubert Hurkacz (POL) 6/4, 6/2, 7/6 (9-7) Casper Ruud (NOR)
- Sebastian Ofner (AUT) 1/6, 6/2, 4/6, 6/3, 6/4 Hamad Medjedovic (SER)
- Kwon Soon-woo (COR) 6/4, 6/3, 6/3 Martin Landaluce (ESP)
- Tommy Paul (EUA) 6/1, 6/2, 6;1 Alexandre Müller (FRA)
- Jan-Lennard Struff (ALE) 6/1, 7/6 (7-4), 4/6, 2/6, 7/5 Sebastián Báez (ARG)
- Daniel Mérida (ESP) 4/6, 3/6, 6/2, 3/0, dessitência Camilo Ugo Carabelli (ARG)
- Daniil Medvedev (RUS) 6/1, 6/2, 6/4 Marin Čilić (CRO)
- Félix Auger-Aliasssime (CAN) 6/3, 6/1, 6/4 Aleksandr Shevchenko (CAZ)
- Dino Prižmić (CRO) 4/6, 7/6 (7-3), 6/4, 6/2 Adam Walton (AUS)
- Nicolás Mejía (COL) 4/6, 6/4, 7/5, 7/6 (7-2) Daniel Vallejo (PAR)
- Michael Zheng (EUA) 6/7 (7-9), 6/2, 6/7 (2-7), 6/3, 7/6 (10-4) Cameron Norrie (GBR)
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6/4, 6/4, 7/6 (7-2) Juan Manuel Cerúndolo (ARG)
- Fabián Maroszán (HUN) 7/5, 6/3, 6/4 Thiago Tirante (ARG)
- Márton Fucsovics (HUN) 6/3, 4/0, desistência Luca Van Assche (FRA)
- Learner Tien (EUA) 6/1, 6/4, 6/7 (4-7), 6/3 Dalibor Svrčina (CZE)
- Roman Safiullin (RUS) 6/4, 6/7 (6-8), 3/6, 6/3, 7/6 (14-12) Andrey Rublev (RUS)
- Botic Van de Zandschulp (HOL) 6/3, 6/7 (2-7), 6/4, 6/0 Aleksandar Kovacevic (EUA)
- Arthur Rinderknech (FRA) 7/6 (7-4), 7/6 (7-4), 4/6, 7/5 Oliver Tarvet (GBR)
- Martin Damm Jr (EUA) 7/6 (7-5), 6/7 (5-7), 7/6 (7-2), 7/6 (7-5) Marco Trungelliti (ARG)
* AFP