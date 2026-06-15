Dirigentes da Tunísia discutem futuro do técnico Sabri Lamouchi

O futuro do técnico Sabri Lamouchi à frente da seleção da Tunísia, depois da derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia na Copa do Mundo de 2026, está sendo discutido "entre os membros do comitê federal", disse à AFP uma fonte próxima ao assunto.

Segundo a fonte, a decisão da Federação Tunisiana de Futebol, "de um jeito ou de outro", deve ser tomada "nas próximas horas".

Diversos veículos de imprensa, especialmente a rádio tunisiana Mosaïque FM, afirmaram nesta segunda-feira (15) que Lamouchi seria demitido por conta da goleada na estreia para os suecos, no domingo.

Segundo outra fonte consultada pela AFP, "essas informações ainda não estão confirmadas" e uma "postura oficial" será comunicada "nas próximas horas".

Sabri Lamouchi, ex-jogador da seleção francesa de origem tunisiana, está à frente da seleção norte-africana desde janeiro deste ano.

Mondher Kebaier, que foi técnico da Tunísia entre 2019 e 2022, acompanha atualmente a delegação, que está concentrada em Monterrey, no México.

Segundo uma das fontes que conversou com a AFP, ele poderá ser o escolhido para comandar a equipe no restante da Copa do Mundo, caso Lamouchi seja demitido.

A Tunísia fará seu próximo jogo no domingo, contra o Japão, e encerra sua participação no Grupo F do Mundial no dia 26, contra os Países Baixos.