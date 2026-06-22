Dia Mundial do Skate reúne gerações e movimenta pista tradicional de Porto Alegre

Em meio aos holofotes voltados para a Copa do Mundo, o skate movimentou Porto Alegre neste domingo (21). Desde as primeiras horas da manhã, skatistas de diferentes idades ocuparam a pista da Praça do IAPI, na zona norte da Capital, para celebrar o Dia Mundial do Skate, conhecido internacionalmente como “Go Skateboarding Day”.

Com mais de R$ 20 mil em premiações, música, oficina de grafite e ações sociais, o evento lotou o tradicional reduto do skate gaúcho e reuniu praticantes e admiradores do esporte.

A escolha do IAPI não foi por acaso. Em 2026, o espaço completa 25 anos e segue como uma das principais referências no skate.

— O IAPI é um pico emblemático para o skate brasileiro. É a nossa casa, o lugar que está no coração de muita gente — afirma Marcus Cida, sócio-proprietário da Matriz Skate Shop e um dos organizadores do evento.

Manobras e confraternização

Mesmo com as baixas temperaturas, os obstáculos permaneceram ocupados durante todo o dia. O destaque da programação ficou por conta dos tradicionais best tricks, disputas em que os participantes buscam executar suas melhores manobras para conquistar prêmios.

As competições foram divididas entre as categorias infantil, para skatistas de até 14 anos; feminina; amadora; e profissional. Para muitos participantes, eventos como este representam também uma oportunidade de renovar equipamentos e manter a prática do esporte.

Segundo Cida, a proposta vai além da competição e busca fortalecer a comunidade do skate.

— O principal objetivo é fomentar o skate de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. O skate é um esporte individual, mas ao mesmo tempo muito coletivo. A galera torce para os outros acertarem as manobras. A gente conseguiu premiar todos os participantes porque a ideia não é gerar competição, mas incentivar que cada um evolua dentro do seu próprio skate — destaca.

Além dos best tricks, focados em um único obstáculo, a programação contou com uma jam session — formato em que vários skatistas andam simultaneamente pela pista — voltada aos amadores, além de uma disputa exclusiva para convidados da categoria profissional.

Para a skatista Maria Santos, 18 anos, um dos diferenciais do encontro foi o incentivo à participação feminina.

— Hoje tinha premiação para todas as meninas. Consegui andar com atletas mais experientes e também com meninas do projeto social que estão começando. Normalmente, isso não acontece — relata.

O evento, conforme ela, também representa uma oportunidade de celebrar o esporte ao lado de amigos.

— O skate é muito importante para a gente. Ter um dia só para comemorar isso com os amigos, andando juntos na pista, é muito legal.

Arte urbana e

ações sociais

Além das manobras, a música e a arte também fizeram parte da programação. Quem esteve presente acompanhou oficina de grafite, discotecagem dos DJs Buiu Rodriguez e Edinho DK, além de apresentações do grupo de rap Da Guedes e do produtor musical Ceva, ao lado dos convidados CJ D57 e BGod Gabriel.

Os projetos sociais Seja Livre Social e Renascer Skateboard, voltados à inclusão de crianças e adolescentes por meio do skate, também integraram o cronograma ao lado das atividades esportivas.

Para Rafael da Silveira, instrutor do projeto social Seja Livre, iniciativas como essa ampliam o alcance do esporte e criam novas oportunidades para os jovens participantes.

— Muitas vezes são crianças que acabam ficando expostas a situações de vulnerabilidade. O skate surge como uma oportunidade de esporte, educação e convivência — completa.

Segundo ele, levar os jovens a um evento como o Dia Mundial do Skate amplia horizontes e apresenta novas possibilidades.

— Muitos deles não têm oportunidade de sair do bairro. Chegar aqui, conhecer uma pista histórica e ver tudo o que o skate pode proporcionar é algo muito especial.

O sentimento de comunidade e pertencimento também foi destacado pelo skatista profissional Lucas Rabelo, 27 anos:

— É gratificante ver crianças, adultos e famílias reunidos pelo skate. O IAPI é um lugar onde a gente se sente em casa, como uma família. Poder trazer toda essa energia para cá é muito importante para nós.

Produção: Naomy Onofre