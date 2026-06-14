Deschamps prepara França sem surpresas para estreia na Copa contra Senegal

A não ser por uma mudança de última hora, o técnico Didier Deschamps deve escalar um time titular sem surpresas na estreia da França na Copa do Mundo de 2026 contra Senegal, na terça-feira (16), em East Rutherford, Nova Jersey.

De acordo com o treino de sábado, Deschamps manterá a formação 4-2-3-1 implementada há pouco mais de um ano e provavelmente manterá a mesma equipe que começou o último amistoso de preparação, contra a Irlanda do Norte (vitória por 3 a 1), no dia 8 de junho: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé, Doué - Mbappé.

. Defesa: confiança em Koundé e Theo Hernández

Embora a dupla de zaga formada por Dayot Upamecano e William Saliba seja indiscutível, as laterais parecem ser o ponto fraco da equipe, e as diversas opções disponíveis para Deschamps não oferecem garantias sólidas no momento.

Mesmo assim, o treinador não deve, inicialmente, alterar drasticamente seus planos e não substituirá Jules Koundé ou Theo Hernández.

Na direita, Koundé (27 anos, 48 jogos pela seleção) chega após uma temporada muito irregular, marcada por lesões no Barcelona, e não conseguiu dissipar as dúvidas nos amistosos contra Costa do Marfim (derrota por 2 a 1) e Irlanda do Norte.

No entanto, Malo Gusto (23 anos, 11 jogos pela seleção), sua principal alternativa no último ano, ainda não possui a mesma experiência de Koundé, que já participou de três grandes torneios (Euro 2021, Copa do Mundo 2022, Euro 2024), os dois últimos como titular absoluto.

Na esquerda, Theo Hernández (28 anos, 44 jogos, 2 gols) também leva vantagem sobre Lucas Digne (32 anos, 58 jogos) e tem a confiança de Deschamps, apesar de sua passagem pela Arábia Saudita (Al Hilal) e atuações irregulares.

Digne, que disputa seu segundo Mundial - o primeiro em 2014, no Brasil -, conta com a boa temporada que vem fazendo pelo Aston Villa, campeão da Liga Europa e quarto colocado no Campeonato Inglês, para continuar na briga por uma vaga no time titular.

. Meio-campo: Tchouaméni e Rabiot absolutos

A seleção francesa disputou seus dois amistosos preparatórios com um meio-campo formado por Tchouaméni e Rabiot. Portanto, o mais lógico é que o técnico comece a Copa do Mundo com essa dupla.

Aurélien Tchouaméni (26 anos, 46 jogos pela seleção, 3 gols), segundo capitão e um dos líderes do vestiário, e Adrien Rabiot (31 anos, 59 jogos, 7 gols), já eram peças cruciais da equipe na Copa de 2022. Ambos personificam solidez e experiência, à frente de Manu Koné (25 anos, 14 jogos) e Warren Zaire-Emery (20 anos, 11 jogos, 1 gol). N'Golo Kanté (35 anos, 69 jogos, 2 gols), campeão mundial em 2018, também permanece como opção.

. Ataque: disputa entre Doué e Barcola

O trio ofensivo formado por Mbappé, Dembélé e Olise está definido, mas uma incógnita persistia na ponta esquerda. Désiré Doué (21 anos, 7 jogos, 2 gols), que foi titular contra a Irlanda do Norte, disputa a posição com seu companheiro de Paris Saint-Germain, Bradley Barcola (23 anos, 20 jogos, 3 gols): e a grande questão era qual característica Deschamps escolheria.

Doué, que marcou dois gols na final da Liga dos Campeões de 2025, tem a seu favor a força física e dedicação. Barcola, por outro lado, traz velocidade e capacidade de atacar os espaços, além de um bom trabalho defensivo.

Por enquanto, com base nos treinos, o técnico da seleção francesa continua priorizando Doué, que inclusive foi titular no PSG na final da Champions contra o Arsenal, no final de maio.