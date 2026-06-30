Derrota em Wimbledon aprofunda crise de Bia Haddad Maia no tênis

Bia venceu apenas quatro jogos no ano. AELTC / Divulgação

A má fase de Bia Haddad Maia parece não ter fim. Desde que anunciou uma pausa na carreira, em setembro de 2025, quando era a número 40 do ranking mundial, a brasileira conseguiu apenas quatro vitórias em 23 jogos.

O novo capítulo foi escrito nesta terça-feira (30), na Quadra 9 do All England Club, em Londres, quando ela foi facilmente superada pela russa naturalizada uzbeque Maria Timofeeva, 95ª do mundo, que jamais havia atuado em Wimbledon, e mesmo assim fez tranquilos 6/3 e 6/2, em apenas uma hora e 19 minutos de partida.

Atual número 134 do ranking da WTA, Bia Haddad vai perder ao menos 16 posições após as duas semanas de Grand Slam.

Esse desempenho irá fazer que ela perca vagas nos principais torneios do circuito e precise disputar competições menores, os chamados WTA 125 e torneios da série ITF, para recuperar pontos. Esta será a mais baixa classificação da ex-top 10, desde agosto de 2021.

O jogo

O primeiro set contra Timofeeva foi marcado pela instabilidade das duas tenistas e a brasileira chegou a perder os oito primeiros pontos disputados.

Com 2 a 0 contra e um break atrás, a paulista devolveu a quebra, mas logo depois perdeu o saque novamente. Bia ainda se recuperou e quebrou em 2-3, antes de perder o serviço em 2-4, salvar dois set points no oitavo game e ver a rival fechar em 6 a 3, com 50% de aproveitamento no segundo saque contra 18% da ex-top 10 do mundo.