Deportivo La Coruña, tradicional clube da Espanha, aprova mudança no nome; entenda

O Deportivo La Coruña, clube tradicional da Espanha, oficializou uma mudança histórica em sua identidade. Em assembleia realizada nesta semana, os sócios aprovaram a alteração da denominação social do clube, que passará a se chamar oficialmente Real Club Deportivo de A Coruña, substituindo a forma anterior que utilizava "La Coruña". A proposta recebeu apoio de 79,41% dos votantes.

A mudança tem como objetivo adequar o nome do clube ao topônimo oficial da cidade galega de A Coruña, utilizado pelas instituições públicas da região há décadas. O processo foi submetido previamente a uma consulta vinculante entre os associados, que registrou participação de mais da metade dos sócios aptos a votar. Posteriormente, a alteração foi ratificada por unanimidade na assembleia de acionistas.

A discussão sobre o nome do Deportivo vinha ganhando força nos últimos anos, impulsionada por movimentos culturais, torcedores e entidades locais que defendiam uma aproximação maior do clube com a identidade galega. A mudança também acompanha uma tendência observada em outras instituições esportivas da região, que passaram a utilizar a nomenclatura oficial de suas cidades e localidades.

Além da alteração na denominação, o clube iniciou um processo de atualização de sua identidade visual. O escudo deverá passar por ajustes para refletir o novo nome, eliminando a referência à antiga grafia. A medida faz parte de uma reformulação institucional mais ampla promovida durante as comemorações dos 120 anos da equipe.

A mudança acontece em um momento positivo para o Deportivo. Após anos longe da elite do futebol espanhol, o clube garantiu recentemente o retorno à primeira divisão e disputará a temporada 2026/27 de La Liga. O início dessa nova fase esportiva coincidirá com a adoção oficial da nova identidade institucional.