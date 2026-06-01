Bia Haddad é eliminada nas duplas em Roland Garros

O Brasil esteve perto de encerrar a segunda-feira (1º) com 100% de aproveitamento nas chaves de duplas masculina e feminina em Roland Garros. Após as vitórias de Marcelo Demoliner, com o indiano Sriram Balaji, e de Luisa Stefani, com a canadense Gabriela Dabrowski, Bia Haddad Maia, ao lado da russa Liudmila Samsonova, também teve chance de se classificar para as quartas de final.

Bia repetiu resultado de 2025. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Em um jogo duro, diante das cabeças de chave 7, a holandesa Demi Schuurs e a australiana Ellen Perez, Bia e Samsonova acabaram caindo em três sets, parciais de 6/3, 2/6 e 6/4, e se despediram do torneio.

Para Bia, igualar a campanha de 2025, significou manter a 91ª posição no ranking de duplas da WTA, bem distante da 10ª colocação de maio de 2023.