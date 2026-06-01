Bia Haddad é eliminada nas duplas em Roland Garros

O Brasil esteve perto de encerrar a segunda-feira (1º) com 100% de aproveitamento nas chaves de duplas masculina e feminina em Roland Garros. Após as vitórias de Marcelo Demoliner, com o indiano Sriram Balaji, e de Luisa Stefani, com a canadense Gabriela Dabrowski, Bia Haddad Maia, ao lado da russa Liudmila Samsonova, também teve chance de se classificar para as quartas de final.
Em um jogo duro, diante das cabeças de chave 7, a holandesa Demi Schuurs e a australiana Ellen Perez, Bia e Samsonova acabaram caindo em três sets, parciais de 6/3, 2/6 e 6/4, e se despediram do torneio.
Para Bia, igualar a campanha de 2025, significou manter a 91ª posição no ranking de duplas da WTA, bem distante da 10ª colocação de maio de 2023.
O ano tem sido de maus resultados para Bia, que só venceu quatro jogos em 20 disputados, e após Roland Garros irá cair para o 106º lugar no ranking de simples.