Delegação iraniana entrega seus passaportes na embaixada dos EUA na Turquia

Os jogadores da seleção do Irã, que continuam aguardando seus vistos americanos às vésperas da Copa do Mundo, entregaram seus passaportes na embaixada dos Estados Unidos na Turquia, indicou o presidente da federação iraniana nesta sexta-feira (5).

A competição, de 11 de junho a 19 de julho, é organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá.

Os EUA, onde os iranianos devem disputar suas três partidas da fase de grupos, ainda não emitiram nenhum visto.

"Ontem [quinta-feira], tive conversas com a Fifa sobre os vistos americanos. Pediram-nos que entregássemos todos os passaportes na embaixada dos Estados Unidos em Ancara", na Turquia, onde a seleção iraniana está concentrada, declarou Mehdi Taj.

"Todos os passaportes foram entregues", detalhou o presidente da federação iraniana, que disse estar esperando "para ver o que acontece hoje [sexta-feira] ou, no mais tardar, amanhã".

A seleção do Irã deve embarcar para a Espanha no sábado, antes de seguir para seu campo-base no México. Estes deslocamentos aéreos exigem passaportes.

"Acredito que todos os vistos [americanos] serão emitidos e que não haverá mais nenhum problema a respeito", afirmou Taj.

O México, por sua vez, concedeu os vistos aos iranianos nesta semana.

O 'Team Melli' deve jogar contra a Nova Zelândia sua primeira partida em 15 de junho em Los Angeles. Depois, enfrentará a Bélgica em 21 de junho (também em Los Angeles) e o Egito em 27 de junho em Seattle (noroeste), pelo Grupo G.