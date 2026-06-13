De Minaur avança à decisão do ATP 250 de 's-Hertogenbosch; Medvedev cai nas semifinal

O tenista australiano Alex De Minaur, número 6 do mundo, venceu o francês Adrian Mannarino (46º) neste sábado (13) e avançou à final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, na Holanda.
De Minaur fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em uma hora e 20 minutos.
O australiano de 27 anos disputará sua 21ª final no circuito da ATP, contra o polonês Kamil Majchrzak (76º), que na outra semifinal surpreendeu o russo Daniil Medvedev, oitavo do mundo, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/1.
Majchrzak chega à sua primeira final na carreira em uma semana na qual já havia derrotado outro jogador do Top 10, ao eliminar o canadense Felix Auger-Aliassime (4º) na sexta-feira.
Contra Mannarino, De Minaur teve dificuldades no início da partida e saiu perdendo por 3-0 no primeiro set, mas conseguiu reagir e venceu 12 dos 13 games seguintes para selar a vitória com tranquilidade.
O australiano conta com 11 títulos no circuito, um deles nesta temporada, justamente na Holanda, no ATP 500 de Roterdã, em fevereiro.
Em 2024, ele foi campeão em 's-Hertogenbosch, quando conquistou seu segundo título na grama, depois de vencer o ATP 250 de Eastbourne em 2021.
Duplas
Nas duplas, os holandeses Sander Arends e David Pel derrotaram o belga Zizou Bergs e o francês Arthur Rinderknech por 2 a 0, parciais de 7/6 (8-6) e 7/6 (7-5).
Este foi o segundo título da parceria, o sexto da carreira de Arends e o segundo de Pel.