Davide Ancelotti, ex-Botafogo e auxiliar da seleção, é anunciado como técnico de Lille

Davide Ancelotti foi anunciado nesta segunda-feira como novo treinador do Lille, da França. Filho de Carlo Ancelotti, o ex-treinador do Botafogo e auxiliar técnico da seleção brasileira assinou contrato por duas temporadas e assume o cargo após a disputa da Copa do Mundo.

"Este jovem treinador, já bastante experiente graças à sua extensa carreira em alguns dos maiores clubes do mundo, com suas diversas comissões técnicas e vestiários, também é reconhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos e, ao mesmo tempo, atuar em alto nível", diz o comunicado do Lille.

O filho de Ancelotti terá sua primeira oportunidade à frente de um clube na Europa. O Lille encerrou a última temporada da Ligue 1 na terceira posição, assegurando classificação direta para a fase de grupos da próxima Champions League. O italiano assume o cargo deixado por Bruno Génésio com o desafio de manter a equipe entre as forças do futebol francês e competitiva no cenário continental.

Davide estreou como treinador em 2025, quando assumiu o Botafogo após o Mundial de Clubes. Sob o comando do italiano, o time carioca obteve 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, classificando-se para a fase prévia da Copa Libertadores.

Ao fim da temporada, o filho de Ancelotti deixou o cargo após divergência com a direção da SAF sobre a demissão do preparador físico Luca Guerra.