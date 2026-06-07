Esportes

Festival de sensações
Notícia

Da temperatura baixa ao show de drones: como foi o último dia de Maratona do Rio 

Prova principal dos 42 quilômetros encerrou eventos do feriadão em solo carioca; organização faz balanço positivo 

Nicholas Lyra

direto do Rio de Janeiro (RJ)

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS