Curaçao faz escala no beisebol antes de sua primeira Copa do Mundo

Antes de sua primeira participação em uma Copa do Mundo, Curaçao teve uma noite de beisebol em Miami na quarta-feira (10), com seu técnico, o holandês Dick Advocaat, e seu capitão, Leandro Bacuna, fazendo o primeiro arremesso em um jogo da Major League.

A 'Onda Azul', como é conhecida a seleção deste pequeno país caribenho de 160 mil habitantes, fará sua estreia no Mundial de 2026 no próximo domingo, contra a Alemanha, em Houston, pelo Grupo E.

Bacuna fez o arremesso inicial da partida da Major League Baseball (MLB) vencida por 8 a 0 pelo Miami Marlins contra o Arizona Diamondbacks no LoanDepot Park.

Advocaat recebeu a bola passada pelo meio-campista de 34 anos.

Durante o evento, Bacuna trocou camisas e autógrafos com o jogador de beisebol venezuelano Javier Sanoja, dos Marlins.

"É uma honra", disse Advocaat à imprensa.

Aos 78 anos, ele se tornará o técnico mais velho em uma Copa do Mundo, superando o alemão Otto Rehhagel, que comandou a Grécia aos 71 anos na edição de 2010, na África do Sul.

- "Poderia ter escolhido o beisebol" -

"Estamos aqui para competir na Copa do Mundo, mas esta é uma ótima experiência", comemorou o técnico nascido em Haia.

Na infância, Advocaat jogou beisebol antes de optar pelo futebol.

"Se eu tivesse vivido nos Estados Unidos, talvez pudesse ter escolhido o beisebol e ter sido tão competitivo quanto fui no futebol [como jogador]", disse o treinador em declarações publicadas pelo jornal holandês Algemeen Dagblad.

Os Países Baixos são uma das poucas nações europeias com tradição no beisebol, devido à influência de ilhas como Curaçao e Aruba, territórios autônomos holandeses no Caribe apaixonados por este esporte.

Curaçao conta com jogadores da Major League Baseball, como Ceddanne Rafaela e Kenley Jansen, além de um membro do Hall da Fama de Cooperstown, Andruw Jones.