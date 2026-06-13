Curaçao estreia na Copa do Mundo desafiando dois gigantes: Alemanha e Neuer

A modesta seleção de Curaçao, estreante em Copas do Mundo, entra em campo neste domingo (14), em Houston, para desafiar a tetracampeã Alemanha, que contará com o retorno do experiente goleiro Manuel Neuer, aos 40 anos.

É difícil imaginar um duelo mais desigual do que este confronto que dará início ao Grupo E do Mundial: de um lado, uma ilha caribenha de apenas 444 km² e cerca de 185 mil habitantes; do outro, uma potência histórica do futebol impulsionada pelo retorno de um dos melhores goleiros de sua geração.

Semifinalista em 2010, campeã mundial em 2014 e eliminada na fase de grupos em 2018 e 2022, a Alemanha aposta mais uma vez em Neuer, que voltou atrás da aposentadoria da seleção para disputar sua quinta Copa do Mundo.

"Eu não esperava por isso, mas é claro que estamos muito felizes com o retorno de Manuel. Não há praticamente nenhuma dúvida de que ele é o melhor goleiro de todos os tempos, ou pelo menos um dos melhores", disse o atacante alemão Deniz Undav em entrevista na sexta-feira.

O capitão do Bayern de Munique faz parte do pequeno grupo de goleiros que revolucionaram a posição, participando ativamente da construção do jogo e atuando quase como um zagueiro adicional.

- A um passo do recorde de Lloris -

"Ele ainda tem, como sempre, seu próprio estilo de goleiro. Ele é o único que tem isso, por causa da maneira como se movimenta, joga rápido e inicia o jogo com os pés", explicou recentemente o ex-meio-campista Toni Kroos no podcast Einfach mal Luppen, que apresenta com seu irmão Felix.

O retorno de Neuer parecia improvável após sua aposentadoria da seleção depois da Eurocopa de 2024, mas o técnico Julian Nagelsmann reconsiderou a situação.

"Porque Manu tem demonstrado um nível de desempenho muito consistente nesta temporada e, simplesmente, porque ele é Manuel Neuer", explicou Nagelsmann.

Nem Marc-André ter Stegen, prejudicado por lesões, nem Oliver Baumann conseguiram se firmar durante sua ausência. Assim, Neuer retorna mais de 700 dias após seu último jogo pela seleção.

Em Houston, o lendário goleiro disputará sua 125ª partida pela Alemanha e chegará a 20 jogos em Copas do Mundo, igualando o recorde do francês Hugo Lloris, jogador da posição que mais vezes entrou em campo pelo torneio.

Neuer poderá superá-lo na partida seguinte, contra a Costa do Marfim, no dia 20 de junho.

- Motivação -

No entanto, resta saber se Neuer superou os problemas físicos que o atormentaram nos últimos anos e no final desta temporada. Ele não joga desde 16 de maio devido a um desconforto na panturrilha esquerda.

Nagelsmann se mostrou tranquilo quanto à condição física do veterano goleiro, um dos símbolos da seleção alemã, e conta com ele desde a estreia.

Contra Curaçao, 82ª colocada no ranking da FIFA, Neuer provavelmente terá pouco trabalho diante de uma equipe que é claramente inferior no papel.

Mas a pequena nação caribenha, liderada pelo veterano técnico holandês Dick Advocaat, encara o desafio com enorme motivação.

Como resumiu o atacante Deniz Undav, acostumado a enfrentar Neuer no Campeonato Alemão: "Isso te motiva ainda mais a marcar quando você sabe que está jogando contra Manuel Neuer e que pode dizer que fez um gol no melhor goleiro do mundo".