Curaçao espera "complicar a vida" da Alemanha na estreia na Copa do Mundo

Curaçao está pronta para orgulhar seu povo em sua primeira Copa do Mundo, e seu técnico, o veterano Dick Advocaat, afirma ter um plano para fazer frente à Alemanha, adversária deste domingo (14).

"Temos um plano para dificultar a vida da Alemanha" e de todos os adversários, disse Advocaat no sábado, durante uma coletiva de imprensa no Houston Stadium, no Texas, antes da histórica estreia da equipe no Mundial.

Quando as duas equipes entrarem em campo neste domingo, haverá também um duelo singular à beira do gramado: o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, que, aos 38 anos, é o treinador mais jovem da Copa do Mundo, enfrentará Advocaat, que estabeleceu o recorde de técnico mais velho do torneio, aos 78 anos.

Enquanto isso, o meio-campista de Curaçao, Leandro Bacuna, assume a responsabilidade de levar alegria a uma nação que disputa um Mundial pela primeira vez.

"Quero deixar a seleção de Curaçao orgulhosa. Foi uma longa jornada. Perdemos jogadores pelo caminho. Mas uma coisa era certa desde o início: continuamos acreditando que o sonho era chegar ao topo. E sim, acho que trabalhamos duro para alcançar isso e nos classificarmos para a Copa do Mundo", disse ele.

"Queremos mostrar às pessoas que, embora sejamos uma seleção pequena, temos uma base sólida. E com uma base sólida, é possível chegar ao topo", acrescentou o jogador, que atua pelo Igdir FK, da Turquia.

Bacuna destacou a identidade "alegre" de Curaçao, uma ilha caribenha com cerca de 150 mil habitantes, situada ao largo da costa da Venezuela, que é um país autônomo que faz parte do Reino dos Países Baixos. Ele ressaltou que essa alegria também contribuiu para o sucesso da equipe.

"Nós sempre nos divertimos. Sempre dançamos. Estamos todos juntos agora, mas, assim que o árbitro apita, temos um único objetivo: jogar o nosso melhor e tentar conquistar um bom resultado. E acho que essa é a diferença entre nós e outras seleções", comentou Bacuna.