Croata Donna Vekić conquista WTA de Queen's e sobe no ranking mundial

Vekić posa com o troféu de campeã. ADRIAN DENNIS / AFP

A croata Donna Vekić é a campeã do WTA 500 de Queen's, em Londres. Esta foi a quinta conquista em 15 finais disputadas pela tenista, que completará 30 anos no dia 28 deste mês.

Na decisão, Vekić, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, venceu a britânica Emma Raducanu, 42ª do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/0 e 7/6 (8-6), em uma hora e 48 minutos de partida.

Com o título, a croata irá saltar da 76ª para a 32ª posição no ranking da WTA. Raducanu, por sua vez, vai subir 11 lugares e chegar ao 31º posto.

A derrota ampliou o jejum da britânica, que só tem um título, o do US Open de 2021. Esta foi apenas aus terceira final no circuito, após o vice de Cluj-Napoca(Romênia), em fevereiro deste ano.