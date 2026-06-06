Criciúma vence o Londrina e fica dentro do G-6 da Série B do Brasileiro

O Criciúma conquistou mais um resultado importante na luta pelo acesso à elite do futebol nacional ao vencer o Londrina por 1 a 0, na manhã deste sábado, no estádio Heriberto Hülse, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo por Willean Lepo, que apareceu bem na área após cobrança de escanteio.

Com a vitória, o Criciúma atingiu os 20 pontos, em quarto lugar. O Londrina, que sofreu sua terceira derrota seguida, continua com oito pontos, em 18º ligar, dentro da zona de rebaixamento.

O Criciúma, comandado por Eduardo Baptista, mostrou intensidade desde os primeiros minutos e dominou boa parte da etapa inicial, criando as melhores oportunidades e controlando as ações ofensivas. Após abrir vantagem no placar, o Criciúma soube administrar o resultado na reta final, segurou a pressão do Londrina e confirmou uma vitória importante para seguir firme na briga pelas primeiras posições da Série B.

O time da casa começou o primeiro tempo pressionando o Londrina e controlando a posse de bola no campo de ataque. Com muita intensidade desde os minutos iniciais, o time catarinense conseguiu empurrar o adversário para o campo defensivo e tomou a iniciativa das ações ofensivas.

A pressão inicial resultou em um gol logo aos cinco minutos. Otero cobrou escanteio com precisão na cabeça de Willean Lepo, que apareceu na primeira trave para desviar e vencer o goleiro Mauricio Kozlinski, colocando os donos da casa em vantagem. O lance reforçou o domínio catarinense nos primeiros minutos do confronto.

Os primeiros 45 minutos foram movimentados, mas com amplo domínio do Criciúma, que demonstrava mais empenho ofensivo e intensidade com a bola no pé do que o Londrina. Com muita movimentação no setor ofensivo, a equipe catarinense conseguiu ocupar o campo de ataque e criar as principais ações da partida.

Por outro lado, o Londrina esbarrou na falta de criatividade ofensiva e teve dificuldades para ameaçar a defesa adversária. O centroavante Bruno Santos ficou isolado no ataque durante boa parte do primeiro tempo e pouco conseguiu participar das jogadas, sem levar perigo real ao gol defendido pelo Criciúma.

O segundo tempo teve uma polêmica logo no primeiro minuto. O volante Eduardo chegou atrasado na marcação e atingiu Thalis, sendo punido com cartão amarelo. O árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf ouviu fortes reclamações dos atletas do Londrina, que acusaram o jogador do Criciúma de uma cotovelada. No entanto, a decisão inicial foi mantida.

O Londrina conseguiu equilibrar a partida, mas ainda assim mostrou dificuldades na criação e deixou espaços na defesa para o Criciúma seguir trabalhando com perigo. Aos 20 minutos, o time comandado por Eduardo Baptista ficou perto do segundo gol. Thiaguinho viu Marcelo Hermes invadir a área pela esquerda e tocou para o lateral, que bateu cruzado e obrigou Kozlinski a fazer grande defesa.

A reta final da partida foi marcada por poucas grandes chances, mas o duelo seguiu equilibrado até o último minuto no Heriberto Hülse. O Londrina tentou aumentar a pressão em busca do empate, enquanto o Criciúma apostou na posse de bola e nas transições rápidas para administrar a vantagem e segurar o resultado diante de sua torcida.

O Londrina volta a campo no dia 15, às 21h, quando recebe o Avaí no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de sua torcida, a equipe paranaense tenta reencontrar o caminho das vitórias e somar pontos importantes para se recuperar na competição.

Já o Criciúma terá pela frente o Ceará, também na segunda-feira (15), às 21h, no estádio Heriberto Hülse. Embalado pelo apoio da torcida, o time catarinense busca manter o bom momento na Série B e seguir firme na briga pelas primeiras posições da tabela.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 LONDRINA

CRICIÚMA - Pedro; Rodrigo, Luciano Castán, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo (Marcinho), Eduardo (Thiaguinho) e Gui Lobo (Diego Gonçalves); Fellipe Mateus, Waguininho (Jhonata Robert) e Otero (Nicolas). Técnico: Eduardo Baptista.

LONDRINA - Mauricio Kozlinski; Kaue Leonardo, Caio (Yago Lincoln), Gabriel Lacerda e Heron (Rafael Monteiro); André Luiz, João Tavares e Thalis (Emiliano Rodríguez); Paulinho Mocelin (Caio Rafael), Bruno Santos e Vitinho (Caio Maia). Técnico: Rogério Micale.

GOL - Willean Lepo, aos cinco minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo e Luciano Castán (CRI). Gabriel Lacerda e Thalis (LON).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schelich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 185.160,00.

PÚBLICO - 9.781 torcedores.