CR7 faz dois e Portugal goleia Uzbequistão (5-0) na Copa do Mundo

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições do Mundial, Portugal conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo da América do Norte ao golear o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos.

Os gols portugueses foram marcados por CR7 (6' e 39'), Nuno Mendes (17'), Abdukodir Khusanov (60' contra) e Rafael Leão (87').

Com um meio-campo sólido e criativo, a seleção comandada pelo espanhol Roberto Martínez se recupera depois do decepcionante empate na estreia com a República Democrática do Congo em 1 a 1.

Bruno Fernandes e Vitinha ditaram o ritmo no meio-campo e controlaram a posse de bola. Desta vez, eles fizeram boas tabelas com Cristiano Ronaldo, ao contrário do que ocorreu na primeira rodada.

O Uzbequistão, treinado pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro e estreante em Copas do Mundo, teve alguns bons momentos na partida, incluindo um gol anulado, mas não conseguiu fazer frente a uma das candidatas ao título.

- Dia perfeito -

Cristiano Ronaldo chegou ao estádio sorridente, cumprimentando a todos, como se estivesse otimista em relação ao que estava por vir.

As arquibancadas em Houston estavam lotadas de torcedores de vermelho, muitos não portugueses.

Portugal entrou em campo disposto a atropelar o adversário. CR7 deixou claro esse objetivo logo de início, quando por pouco não alcançou um cruzamento da esquerda de Nuno Mendes.

Pouco depois, João Cancelo avançou pela direita e cruzou rasteiro. Cristiano se antecipou aos zagueiros e finalizou de primeira para o fundo do gol.

"Siiiu!", gritou em uníssono a multidão no estádio de Houston, o mesmo local onde o camisa 7 passou em branco contra a RD Congo.

O Uzbequistão tentou - sem sucesso - se organizar para conter a pressão dos portugueses, que chegaram ao segundo gol em uma cobrança de falta de Nuno Mendes.

No entanto, a seleção estreante em Mundiais não se entregou e aproveitou uma falha da defesa de Portugal com Aziz G'aniev acertando um chute de pé direito de fora da área aos 30 minutos. No entanto, o gol foi anulado devido a uma falta cometida anteriormente por Abbosbek Fayzullaev em João Cancelo.

Nada mais importava. O instinto letal de Ronaldo havia despertado. Aos 39 minutos, um passe milimétrico de Bruno Fernandes deixou CR7 na cara do gol para finalizar com categoria na saída do goleiro.

Pouco antes do intervalo, a defesa uzbeque salvou uma bola em cima da linha e impediu o hat-trick de Cristiano.

- Susto e mais um gol -

No segundo tempo, uma jogada ensaiada de bola parada deu a CR7 mais uma chance clara. No momento em que se preparava para finalizar, ele se chocou com o goleiro e ficou no chão. A equipe médica e o banco de reservas se levantaram em sinal de alerta.

Mesmo assim, o astro continuou lutando. Após uma cobrança de escanteio e um bate-rebate na área uzbeque, Cristiano desviou a bola em direção ao gol adversário. Ela bateu em Abdukodir Khusanov e entrou, contando com a colaboração do próprio goleiro Nematov.

Mas a goleada ainda não havia terminado. O atacante Rafael Leão, que entrou no segundo tempo, marcou o quinto gol com um chute de primeira, de pé direito, no ângulo superior.

Na última rodada da primeira fase, Portugal, que soma 4 pontos no Grupo K, decidirá sua classificação contra a Colômbia, no próximo sábado, em Miami.

O Uzbequistão, que ainda não pontuou e está à beira da eliminação, enfrentará a RD Congo em Atlanta.