Costa do Marfim vence Equador no fim (1-0) em sua estreia na Copa do Mundo

Com um gol do ponta-direita Amad Diallo no último minuto do tempo regulamentar (90'), a Costa do Marfim derrotou o Equador por 1 a 0 neste domingo (14), em uma partida acirrada, com três bolas na trave, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, no Lumen Stadium, na Filadélfia, que estava praticamente lotado.

Com esse triunfo suado, os marfinenses se juntam na liderança do Grupo E à sempre favorita Alemanha, que mais cedo não tomou conhecimento de Curaçao, estreante no torneio, a quem goleou por 7 a 1.

Atacante do Manchester United, Diallo garantiu três pontos cruciais para sua seleção no retorno a um Mundial, competição que a equipe não disputava desde 2014, durante uma partida decisiva na briga por uma das duas vagas nos 16-avos de final do Grupo E.

No estádio do Philadelphia Eagles (NFL), tomado por uma multidão de equatorianos vestidos com a camisa amarela, Sebastián Beccacece amargou uma estreia frustrante em seu primeiro jogo como técnico em uma Copa do Mundo.

O jovem ponta Yan Diomandé, de 19 anos, foi um verdadeiro pesadelo pelo lado esquerdo para o lateral Piero Hincapié, vice-campeão da Liga dos Campeões com o Arsenal.

- Travessão rouba a cena -

Beccacece, treinador argentino de 45 anos, surpreendeu ao deixar no banco um dos defensores de destaque do Equador, Pervis Estupiñán. Ele escalou Hincapié na lateral-esquerda e formou a dupla de zaga central com Joel Ordóñez e Willian Pacho.

Diomande testou repetidamente a defesa equatoriana, a mais sólida das Eliminatórias Sul-Americanas, tendo sofrido apenas cinco gols em 18 jogos, aproveitando-se do fato de que Hincapié não conseguia acompanhar sua velocidade.

Apesar das investidas constantes do atacante do Leipzig, de 19 anos, foi 'La Tricolor' quem primeiro levou perigo ao campo de defesa africano, com chutes de John Yeboah (23') e Alan Minda (30') que carimbaram o travessão de Yahia Fofana.

Para o Equador, que disputa a Copa do Mundo pela quinta vez, todas neste século, a pressão alta se mostrou eficaz ao ameaçar colocar contra as cordas os 'Elefantes', que retornavam ao principal torneio de futebol após uma ausência de doze anos.

A última vez que o hino nacional da Costa do Marfim foi tocado em uma Copa do Mundo foi na edição de 2014, no Brasil, quando foi cantado pela geração de ouro de Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho e Wilfried Bony.

- Hincapié irreconhecível -

Com a ajuda da trave, Fofana resistiu à pressão de um ataque equatoriano conhecido pela falta de contundência, apesar de contar com grandes nomes do futebol sul-americano, como Enner Valencia e Gonzalo Plata.

Este último, envolvido recentemente em polêmicas disciplinares no Flamengo, testou os reflexos do goleiro com um chute de canhota de fora da área (68'), abalando momentaneamente o domínio que a Costa do Marfim exerceu durante todo o segundo tempo.

A seleção comandada por Emerse Faé, campeã da Copa Africana de Nações de 2024, acertou o travessão pela terceira vez com uma finalização de Elye Wahi (52'), após uma jogada do endiabrado Diomande, que mais uma vez explorou o setor defendido por Hincapié.

No entanto, a invencibilidade do Equador acabou sendo quebrada não pelo destaque da partida, mas por uma arrancada de Singo pela esquerda, justamente a zona vigiada pelo jogador do Arsenal.

Pouco antes do apito final, o defensor do Galatasaray fez um cruzamento rasteiro que o reserva Diallo apenas desviou para o gol, desferindo um golpe fatal em Hernán Galíndez.

O gol do jogador de 23 anos, encerrou uma sequência de 12 empates e sete vitórias do Equador, seleção que contou com o apoio nas tribunas do presidente Daniel Noboa.

Com um elenco de 26 jogadores que inclui 15 estreantes em Copas do Mundo, 'La Tricolor' buscará a recuperação no sábado contra Curaçao, em Kansas City.

No mesmo dia, a Costa do Marfim vai encarar a Alemanha em Toronto.