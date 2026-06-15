Costa do Marfim vence Equador no fim (1-0) em sua estreia na Copa do Mundo

Com um gol do ponta-direita Amad Diallo no último minuto do tempo regulamentar (90'), a Costa do Marfim derrotou o Equador por 1 a 0 neste domingo (14), em uma partida acirrada, com três bolas na trave, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, no Lumen Stadium, na Filadélfia, que estava praticamente lotado.

Com esse triunfo suado, os marfinenses se juntam na liderança do Grupo E à sempre favorita Alemanha, que mais cedo não tomou conhecimento de Curaçao, estreante no torneio, a quem goleou por 7 a 1.

Atacante do Manchester United, Diallo garantiu três pontos cruciais para sua seleção no retorno a um Mundial, competição que a equipe não disputava desde 2014, durante uma partida decisiva na briga por uma das duas vagas nos 16-avos de final do Grupo E.

No estádio do Philadelphia Eagles (NFL), tomado por uma multidão de equatorianos vestidos com a camisa amarela, Sebastián Beccacece amargou uma estreia frustrante em seu primeiro jogo como técnico em uma Copa do Mundo.

O jovem ponta Yan Diomandé, de 19 anos, foi um verdadeiro pesadelo pelo lado esquerdo para o lateral Piero Hincapié, vice-campeão da Liga dos Campeões com o Arsenal.

Com um elenco de 26 jogadores que inclui 15 estreantes em Copas do Mundo, 'La Tricolor' buscará a recuperação no sábado contra Curaçao, em Kansas City.

No mesmo dia, a Costa do Marfim vai encarar a Alemanha em Toronto.

Escalações:

Costa de Marfim: Yahia Fofana - Guéla Doué (Odilon Kossounou 89'), Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan - Franck Kessie (cap), Seko Fofana (Ibrahim Sangaré 77'), Yan Diomande, Bazoumana Touré (Amad Traoré 56') - Elye Wahi (Ange-Yoan Bonny 56'), Nicolas Pépé (Christ Inao Oulai 77'). Técnico: Emerse Faé.

Equador: Hernán Galíndez - Alan Franco (Jackson Porozo 63), Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié - John Yeboah (Ángelo Preciado 63), Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda (Nilson Angulo 56) - Gonzalo Plata, Enner Valencia (cap) (Kevin Rodríguez 77'). Técnico: Sebastian Beccacece.