Costa do Marfim vence Curaçao (2-0) e avança em 2º aos 16-avos da Copa

A Costa do Marfim se classificou para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 graças a uma vitória por 2 a 0 sobre Curaçao nesta quinta-feira (25), na Filadélfia, enquanto o Equador também avançou após surpreender a Alemanha (2-1) e garantir uma vaga como um dos melhores terceiros colocados.

Com dois gols de Nicolas Pépé (7' e 64') os marfinenses terminaram em segundo lugar no Grupo E, com 6 pontos.

Esta é a primeira vez que os 'Elefantes', campeões africanos em 2024, se classificam para a fase de mata-mata de um Mundial.

A Alemanha, também com 6 pontos, já havia entrado em campo nesta quinta-feira com o primeiro lugar garantido.

O Equador chegou aos 4 pontos e Curaçao, em 4º lugar com apenas um ponto, foi eliminado.

Com uma população de apenas 160 mil habitantes, Curaçao já havia feito história só por participar do Mundial e garantir um empate (0-0) contra os equatorianos.

Os curaçauenses não conseguiram repetir aquele desempenho desta vez, mas ainda assim encheram seus torcedores de orgulho numa partida assistida por 68.324 espectadores - lotação máxima - no Lincoln Financial Field coberto, em sua maioria pelas camisas laranjas dos torcedores marfinenses.

Um público desse porte numa tarde de quinta-feira é a prova de que a Copa do Mundo é definitivamente um sucesso nos Estados Unidos.

- França ou Noruega nos 16-avos -

A Costa do Marfim vai jogar na terça-feira (30) em Arlington, no estádio do Dallas Cowboys, da NFL, às 14h (horário de Brasília) contra o segundo colocado do Grupo I.

Essa vaga será definida nesta sexta-feira, no confronto entre a França, candidata ao título, e a seleção da Noruega, liderada pelo artilheiro Erling Haaland.

"Estamos felizes, estamos orgulhosos e agora miramos ainda mais longe. Vamos nos preparar bem para a fase de 16-avos", prometeu Émerse Faé, técnico da Costa do Marfim, em entrevista à BeIN Sports após a partida nesta quinta-feira na Filadélfia.

"Não foi a nossa melhor atuação entre os três jogos, mas o mais importante é que vencemos, não sofremos gols e nos classificamos", acrescentou o treinador.

No Lincoln Financial Field, Nicolas Pépé, atacante do Villarreal, aproveitou uma falha defensiva para marcar o primeiro gol com um toque preciso de calcanhar, enquanto o segundo saiu de um chute também de pé esquerdo no canto oposto.

"Sabemos que agora será um jogo de cada vez, e vamos tentar ir o mais longe possível", garantiu Nicolas Pépé após garantir a classificação.

A Costa do Marfim havia participado anteriormente das Copas do Mundo de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul) e 2014 (Brasil), sem conseguir avançar da fase de grupos em nenhuma dessas ocasiões.