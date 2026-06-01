Corinthians: Comissão de Ética dá parecer favorável a pedido de impeachment contra Stábile

A Comissão de Ética do Corinthians deu parecer favorável à abertura do processo de impeachment contra o presidente Osmar Stábile. O mandatário tem 10 dias para apresentar a defesa até o caso ser encaminhado para o Conselho Deliberativo. A informação foi divulgada pela Band e confirmada pelo Estadão.

O pedido de impeachment contra Stábile foi protocolado em abril por um grupo de conselheiros e sócios do Corinthians. A principal motivação do pedido é uma suposta oneração irregular do Parque São Jorge. Em janeiro de 2026, o clube firmou um acordo de transação tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para regularizar uma dívida de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Como garantia para o pagamento, a diretoria ofereceu o conjunto de imóveis que compõem a sede social do clube, avaliado em R$ 602,2 milhões. Os autores do pedido de impeachment afirmam que tal ato violou o Artigo 3º do Estatuto Social, que exige a aprovação de pelo menos 2/3 dos conselheiros em reunião especificamente convocada para este fim, rito que não teria sido seguido.

O pedido cita "falta de transparência e descumprimento de deveres de gestão" por parte da atual diretoria. Entre os pontos levantados estão a suposta omissão em responder requerimentos formais sobre temas como a manutenção da Neo Química Arena, a troca da administradora do fundo do estádio e a política de distribuição de ingressos. O documento também menciona a declaração do próprio presidente sobre a existência de "funcionários fantasmas" na folha de pagamento, o que poderia caracterizar má gestão de recursos.

Outro aspecto destacado é o atraso na divulgação do balanço financeiro de 2025. Segundo as fontes, o documento deveria ter sido publicado até o fim de março de 2026, conforme previsto na Lei das S.A. e no Estatuto do clube. A ausência da prestação de contas, argumentam os signatários, compromete a fiscalização por parte dos órgãos de controle e dos associados.

A política corintiana vive momento de caça às bruxas. Na última segunda-feira, 25 de maio, o ex-presidente Andres Sánchez foi expulso por meio de votação do Conselho Deliberativo, e com festa da torcida do lado de fora do Parque São Jorge, após ser considerado responsável pelo uso indevido do cartão corporativo do clube para despesas particulares. Já na quinta-feira, 29, foi a vez de Duílio Monteiro Alves renunciar ao título de sócio remido. Além disso, também deixou os cargos que ocupava nos órgãos internos do Corinthians.