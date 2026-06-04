Coreia do Sul vence El Salvador (1-0) em seu último amistoso de preparação para a Copa

A Coreia do Sul manteve sua boa fase de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 1 a 0 sobre El Salvador na quarta-feira (3), em seu último amistoso antes do início do torneio, na próxima semana.

Lee Dong-gyeong marcou o gol da vitória no início do segundo tempo (55'), disputada em Utah, garantindo a segunda vitória consecutiva da equipe após a goleada de 5 a 0 sobre Trinidad e Tobago na semana passada.

"Enfrentamos algumas dificuldades no ataque no início da partida, mas acredito que este jogo será de grande ajuda para nós", afirmou o técnico Hong Myung-bo.

"Nossos jogadores devem ter aprendido muito hoje ao enfrentar uma equipe desse calibre", acrescentou.

O capitão Son Heung-min começou a partida no banco de reservas e entrou em campo cinco minutos depois que Lee colocou a equipe asiática em vantagem com uma cobrança de falta precisa de pé esquerdo.

Son, de 33 anos, tem sido alvo de críticas devido ao seu desempenho abaixo do esperado nesta temporada jogando pelo Los Angeles FC, clube pelo qual marcou apenas dois gols. No entanto, o atacante havia balançado as redes duas vezes na goleada sobre Trinidad e Tobago.

Com esses dois gols, ele elevou sua marca na seleção para 56 gols em 144 partidas, ficando a apenas dois gols de igualar o recorde histórico da Coreia do Sul, atualmente detido por Cha Bum-kun.

A Coreia do Sul está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado da República Tcheca, África do Sul e o coanfitrião México, e fará sua estreia no torneio contra os tchecos, em Guadalajara, no dia 11 de junho.