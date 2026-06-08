"Copando Tudo": programa conecta Porto Alegre e Estados Unidos na cobertura da Copa

O programa Copando Tudo vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h30, no YouTube de Gaúcha Esportes, com uma proposta de análise, debate e informação que vai além dos gramados da Copa do Mundo.

Com ancoragem dividida entre Porto Alegre e Estados Unidos, a atração traz um olhar ampliado sobre política, esporte e comportamento, construindo uma leitura do Mundial a partir de diferentes perspectivas.

De Porto Alegre, Alice Bastos Neves apresenta e conduz o debate com o elenco do programa. Dos Estados Unidos, Kelly Matos traz análise, contexto e conteúdos direto das ruas.

O Copando Tudo conta também com a participação de Lisca, Zé Alberto Andrade, Babi Bittencourt, além da equipe especial de cobertura diretamente dos Estados Unidos, México e Canadá.

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