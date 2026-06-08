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"Copando Tudo": programa conecta Porto Alegre e Estados Unidos na cobertura da Copa

Atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h30, no YouTube de Gaúcha Esportes, com ancoragem no Brasil e nos Estados Unidos

Zero Hora

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