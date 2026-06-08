Copa do Mundo terá mudanças nas regras de arbitragem; veja a lista

Alterações serão aplicadas nos jogos do Mundial de 2026. Divulgação / Fifa

Uma série de mudanças nas regras de arbitragem, anunciadas pela International Football Association Board (IFBA, serão aplicadas nas partidas na Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira (11). Entre as alterações estão incluídos tempo para o jogador sair de campo em substituições, dois toques em batidas de pênaltis e intervenção do VAR em lances de segundo amarelo.

A IFBA é o órgão responsável por definir as leis do futebol no mundo. A entidade autorizou a implementação das mudanças já neste edição da Copa do Mundo. Com as determinações, a IFAB visa combater a perda de tempo e ampliar as ferramentas de correção de erros da arbitragem.

As modificações ocorrem em cobranças de laterais, tiro de meta, substituições, VAR e atendimento de jogadores dentro do campo.

Tempos estabelecidos em retomada de jogo

Novas regras foram implementadas enquanto ao tempo para a bola ser recolocada em jogo. Em arremessos laterais, se o árbitro entender que há demora, inicia uma contagem visual de cinco segundos. Se não cobrar, o lateral passa para o adversário.

O tiro de meta segue a mesma lógica: contagem de cinco segundos. Se não cobrar, a punição é um escanteio para o adversário.

Não foram só reposições que ganharam tempo específicos para serem feitas. Quando o jogador for substituído, ele terá dez segundos para deixar o campo. Se não sair nesse prazo, o substituto não poderá entrar até a primeira paralisação após um minuto de bola rolando.

VAR ganha novas atribuições

Além dos protocolos já conhecidos, o VAR poderá intervir em casos em que o segundo cartão amarelo for aplicado de maneira claramente incorreta — que resulte em expulsão.

O erro de identidade quando o árbitro aplicar amarelo ou vermelho para o jogador errado também seguem valendo.

Sem cera

Como regra geral, o atleta que receber avaliação ou tratamento dentro do campo deverá permanecer um minuto fora após o reinício da partida antes de retornar — buscando, assim, minimizar a cera em determinados momento do duelo.

Dois toques no pênalti

Foi oficializada a interpretação do “bitoque” acidental em cobranças de pênaltis. Se o cobrador tocar sem querer na bola com os dois pés simultaneamente, ou houver um segundo toque involuntário a regra passa a estabelecer os seguintes critérios:

Se a bola entrar, o pênalti será repetido. Mas se a cobrança for desperdiçada durante o jogo, será cobrado um tiro livre indireto. Se a infração ocorrer em disputas por pênaltis, a oportunidade de batida será desperdiçada.

Tecnologia definida

O texto da regra passa a prever expressamente o uso de tecnologia da linha do gol para reconhecimento da invasão ou não da bola para dentro da meta.

O impedimento semiautomático também será implementado na Copa do Mundo, visando aumentar a agilidade das decisões.

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